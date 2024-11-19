BIZ勝派丨中銀香港升級「碳‧生活」專區 首設碳足跡追蹤、預算功能 培養日常綠色理財習慣

全球氣候暖化問題直接影響下一代的宜居環境，特別是千禧世代和Z世代，他們均在此環境下成長，因此更在乎節能減碳和可持續發展等社會議題。有研究報告指出近八成受訪青年認為實踐低碳生活是公民責任；超過八成更同意有責任選購有助保護環境的產品或服務，並支持推動可持續發展的企業。中銀香港一直致力促進環境及社會的可持續發展，關注下一代的永續未來，助客戶提高相關意識，其手機銀行升級版「碳．生活」(BeLeaf)專區更開設嶄新的碳足跡追蹤功能，是本港首家提供該功能的銀行，讓客戶能在理財同時培養減碳習慣。

升級版「碳･生活」3大理財功能 輕鬆融入低碳生活 中銀香港積極發展綠色金融領域，早年已率先為客戶提供全港首個綠色按揭及綠色私人貸款產品，反映銀行推動企業經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。至去年5月，更於手機銀行推出「碳˙生活」專區，率先為客戶提供智慧理財及減碳等生活知識及貼士，傳遞低碳理財概念。今年更進一步，深化大眾認知，升級「碳˙生活」專區，希望能幫助大眾找到更健康的生活模式之餘，亦透過陸續豐富新功能，呼籲並鼓勵客戶實踐更低碳的生活態度。 隨著手機銀行加入「碳˙生活」專區後，成功吸引更多年輕人選用銀行服務。根據中銀香港數據顯示，登記用戶當中最多來自年輕客戶，而且登記「碳．生活」的用戶於信用卡、智能賬戶，以及儲蓄及往來賬戶的交易筆數與金額，均遠高於一般銀行客戶，特別是交易筆數而言，登記用戶較一般個人客戶高出近3倍。中銀香港個人金融與財富管理業務數字化總監李濱表示，「為切合年輕客戶的理財需要，同時鼓勵客戶從交通、消費、理財三大範疇實踐綠色生活，本行致力將手機銀行打造為互動數碼理財生活平台。本行會繼續秉持可持續發展理念，堅持科技引領，不斷豐富『碳．生活』專區功能，以切合客戶對高質量個人理財服務的需求。」

首創碳足跡追蹤功能 成本港銀行首例 升級版「碳．生活」專區在今年9月全面開放予客戶使用，透過人工智能整合及分類客戶賬戶的交易數據，配合碳追蹤計算模型，估算客戶個人在日常生活中因消費或理財而造成的碳排放總量，從而得出其碳足跡等級。得出數據會換算成更易於理解的日常生活例子，如汽車行駛里數、充電次數等，讓客戶輕鬆掌握自己的日常消費及理財習慣對環境的影響。而使用「碳．生活」的步驟亦相當簡單，只要在手機銀行主頁面揀選「智惠賞」再點擊「碳．生活」即可使用功能。「碳．生活」專頁更設有個人開支分析功能，讓客戶可透過圖表，隨時掌握個人每月消費類別、詳情、分布等資訊，協助客戶管理日常開支，制訂良好的理財計劃；而且「碳．生活」更不時推出低碳生活與個人理財貼士，鼓勵客戶閱讀，令他們能從日常消費中了解個人生活與碳排放的緊密關係，從而漸漸將理財融入生活之中。 李濱續指銀行早前讓年輕客戶率先體驗全港首個碳足跡追蹤功能，提供環保相關的理財資訊，令使用量持續上升。當中三大主要功能及使用人數排序依次為：「我的開支」、「我的碳足跡等級」及「我的預算」；而統計更發現18至25歲客戶對「我的預算」使用量較高，可見年輕客戶在乎如何實踐精明消費。「香港目前的碳排放相比碳達峰水平已減少約四分一，顯示本港於推動綠色減碳方面持續取得進展。隨著本行碳足跡追蹤功能全面開放，相信更多客戶可在日常生活中作出明智選擇，養成綠色低碳的生活習慣。」李濱總結。

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