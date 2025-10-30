BIZ勝派丨跨境置業養老成勢 中銀香港 雙幣種大灣區「置業易」融資方案 全方位銀行服務配套 周全專業

隨著粵港澳大灣區持續深入交流，「北上養老」已漸成趨勢。愈來愈多退休人士以至其家庭照顧者，都會及早物色大灣區優質住房，提前部署跨境置業，享受愜意的悠閒生活。中銀香港配合客戶不同的大灣區置業場景需要，優化大灣區「置業易」融資方案，配備港元及人民幣雙幣貸款選擇，讓客戶自主兌換，靈活應對匯率市場變化，更有效地優化退休計劃。同時配合中銀香港《置業專家》手機App「大灣區置業」專頁的實用資訊，以及按揭中心諮詢網絡，全方位配套，幫助客戶實現灣區安居的夢想之餘，又能提供便捷的跨境支付體驗。

深明跨境置業需要「置業易」

物業貸款靈活調配資金 隨著中銀香港於去年2月落實「港澳居民內地購房跨境支付便利化措施」，中銀香港為客戶辦理的跨境購房匯款筆數持續上升。中銀香港個人金融產品部副總經理劉寶萍表示：「2025年上半年交易筆數同比增長近14%，今年第二季度交易筆數更較第一季度增長38%。隨著粵港澳大灣區互聯互通建設的不斷深化，可以預計跨境北上置業的需求將進一步增加。」為協助港人更便捷地於大灣區置業，中銀香港緊貼客戶對按揭服務的需求，積極提升大灣區「置業易」融資方案，為客戶提供港幣以外的貸款選擇，滿足不同財務需要。 人民幣按揭貸款方案提供高達樓價七成的借款額，還款期長達30年，配備免費直匯支付服務，助客戶輕鬆購置大灣區物業。同時，中銀香港亦為在大灣區已有住宅物業的港人，提供大灣區「置業易」物業抵押貸款，借款額高達估價六成，而還款期亦長達20年還款期，方便客戶抵押大灣區住宅物業以活化資產，增加流動資金。

《置業專家》「大灣區置業」專頁App+36個按揭中心 照顧客戶不同需要 除了提供多元化按揭方案，滿足不同類型客戶的置業融資需要外，中銀香港亦明白港人未必能及時了解跨境置業的所需注意事項、灣區置業市況、申請步驟和牽涉的服務費用等，於是在中銀香港《置業專家》手機App裡新增「大灣區置業」專頁，搜羅最新大灣區置業及生活配套的實用資訊之餘，還新增大灣區即時搵樓、置業計算機、負擔能力評估等功能，為港人在灣區生活及置業，提供結合專業資訊與貸款服務的一站式嶄新綫上體驗。此外，中銀香港又善用實體分行網絡優勢和專業按揭顧問，於全港設有36個按揭中心，支援按揭需求，提供專業與個人化的諮詢服務，另外亦設有「按揭專隊」，為客戶提供專業貼心的服務。

中銀香港「開戶易」服務地區 擴展至所有大灣區內地城市 中銀香港全力配合中國銀行廣東省分行優化港澳居民代理見證開戶業務的新措施，為港人提供跨境見證開立賬戶的大灣區「開戶易」服務的地區已擴大至所有大灣區內地城市，在原有廣州、珠海及深圳的基礎上，新增城市包括中山、東莞、惠州、江門、佛山及肇慶。同時推出「開戶易數字卡」服務，客戶可於中銀香港六家指定分行申請，僅需親臨分行一次，最快一個工作天獲批，即可透過內地中國銀行手機銀行應用程式線上激活賬戶，即時綁定內地電子支付工具，體驗『一次到店、一日開戶』的高效服務。另外，「開戶易」設有手機預填資料功能，客戶可預先於中銀香港手機銀行線上自行填妥申請資料，提速開戶流程。現在客戶使用「開戶易」開立內地中國銀行賬戶後，便可透過中銀香港手機App或網上銀行使用「跨境支付通」功能，直接以內地賬戶號碼或電話號碼，匯款至內地同名及非同名的收款賬戶，反之亦可接收來自內地親友的匯款，突破人民幣匯款同名限制，為大灣區居民提供安全便捷的跨境支付體驗。

