BIZ勝派丨Think FORWARD Dare to INNOVATE 前瞻 所以創新 中銀香港商業理財 iGTB MOBILE 升級優化 助中小企掌握致勝關鍵

Think FORWARD Dare to INNOVATE 前瞻 所以創新 中銀香港商業理財 iGTB MOBILE 升級優化 助中小企掌握致勝關鍵

商業世界競爭激烈，中小企要突圍而出，必須擁抱創新；然而商機往往轉瞬即逝，所以掌握最快的營運速度，先可以快人一步。中銀香港持續推動金融科技創新，提供全方位商業理財服務。其中，iGTB MOBILE App企業移動銀行功能全面升級優化，讓老闆們營商理財一手掌控，更得心應手，快速靈活應對市場變化，在同業中脫穎而出。作為本地中小企的最佳拍檔，中銀香港邀請4個不同領域的中小企品牌、共5位老闆訴說創業營商故事，分享他們如何突破思維，積極數碼轉型，而中銀香港又如何透過不同服務配套與他們並肩作戰，令中小企「Think FORWARD, Dare to INNOVATE前瞻 所以創新」，掌握致勝關鍵。

裕生海味黃浩然Raymond：老字號數碼轉型無難度 影視著名演員黃浩然Raymond，原來除了演戲、照顧家庭外，還經營家族海味店「裕生海味」的一份子。海味店開業於1986年，至今已歷近40年，經歷時代轉變，營商之道亦要與時並進。售賣海味外，品牌推出自家零食、養生湯品，發展電商銷售，近年還緊貼潮流網上介紹海味產品、開拓年青人市場等。現時營業額四成來自海味，六成來自零食，如堅果、乾果、傳統及賀年糖果。他坦言做海味批發零售，客人習慣用實體支票付款，令店面經常要人手入票、記賬也麻煩。透過中銀香港iGTB MOBILE App手機入票功能，用App掃描一下就能輕鬆入票，毋須再往分行處理；加上一App在手，賬戶結餘、交易記錄等一目了然，兼可24x7隨時隨地下載月結單對數，不再依靠手寫數簿，營商理財無難度。

香港林香檸李泓森Will及彭梓進Jack：拓展海外茶飲事業 交易睇準價位即兌換 李泓森Will和彭梓進Jack，以創意的手打檸檬茶，引發「香港林香檸」旋風。品牌短短僅8個月內，便從一間小店迅速擴展至港九11家分店，高峰期甚至單一店舖單日銷售達1,600杯。而成功背後，還有一份勇於創新的精神。Will和Jack將港人喜愛的凍檸茶升級，除了不時變奏推出新口味，還在店舖裝潢和宣傳營銷加入新元素，又首設手打檸檬茶工作坊，更獨創IP「林檸仔」環保杯，造成市場熱烈迴響。隨著生意愈做愈大，往外地與生意夥伴洽談，營商無邊界更顯重要。中銀香港iGTB MOBILE App為中小企提供極大便利，一App在手即可掌握最新息率，隨時隨地透過手機兌換和匯款，迅速完成交易。「一個App，啱Rate，即Trade！」令他們外匯結算更方便。

天然護膚品牌Skin Need梁斯銘Christal。

天然護膚品牌Skin Need梁斯銘Christal：網店接受外幣支付 全線上兌換匯款 修讀生物化學的梁斯銘Christal生於美容世家，2018年第二代接棒其媽媽經營15年的美容事業，創立本土天然護膚品牌Skin Need，採用天然原材料製造。除了向消費者宣揚綠色無害的護膚習慣，為客人提供個人化的護膚體驗外，近年更拓展跨境電商，品牌衝出國際市場。Christal自設護膚品研發實驗室，又經常拍片分享美容心得，創業道路多元化。難怪她認同銀行的營商配套須切合中小企不同的業務需求和特質，而iGTB MOBILE App正好做到這點。Christal網店接受客人以不同外幣付款，讓她一App就能看準報價隨時兌換；之後直接過數給生意夥伴，整個流程線上處理，一氣呵成，方便簡單。

初創Mobile.Cards李敬峰Keith：一站式支援定位 幫中小企慳行政成本 能夠看準商機，敏銳的市場觸覺往往是突圍而出的關鍵。李敬峰Keith別具慧眼，留意到商戶推行客戶關係管理(CRM)，往往要求顧客攜帶實體會員印花卡、紙本現金券等，不合電子化時宜，於是成立Mobile.Cards，為不同行業商戶編寫電子化會員計劃App，讓消費者透過手機便能一站式儲分儲印花、訂座等；企業可以節省成本之餘，又同時增加顧客忠誠度。Keith憑著其持續優化創新的精神，目前已為逾1,200家本地及海外企業推動數碼轉型。對手機App UI甚有要求的他，亦是iGTB MOBILE App的忠實客戶，他盛讚該App功能持續優化，操作界面更靈活，一站式mobile solutions滿足到中小企需要，解決不同營商痛點，提升用戶體驗。「做初創好多時都要親力親為，如果一個App幫到我處理營商大小事至關緊要，像出糧、過數、匯款等，撳個掣幫我搞掂，easy job！」

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理耿詠恒指，隨著手機銀行服務愈趨頻繁，iGTB MOBILE App透過全面升級改良操作界面，令中小企老闆自主理財更得心應手。

耿詠恒：企業成功數碼轉型 體現中銀香港商業理財孕育中小企發展 中銀香港深明本地中小企營運所需，提供全方位商業及數碼銀行服務，在客戶交易和日常營運流程數碼化，包括24x7線上開戶及貸款申請、iGTB NET及iGTB MOBILE企業網上銀行服務、BoC Bill電子收款等，方便中小企隨時隨地處理本地及跨境銀行業務。中銀香港個人金融及財富管理部副總經理耿詠恒表示，隨著手機銀行服務愈趨頻繁，iGTB MOBILE App透過全面升級改良操作界面，令中小企老闆自主理財更得心應手。「中銀香港積極提供多元化的數碼產品和服務，協助中小企客戶實踐數碼營商。我們聆聽客戶需要，在主界面加入更易用的操作，讓賬戶結餘和交易記錄一目了然，又容許客戶自訂常用功能，打造更個性化的企業流動理財體驗。」因應賬戶概覽，她續指手機App還提供一按下載月結單和快速完成轉賬與支付功能，並增設手機掃描入票，省時方便；客戶如需多種貨幣支付，還能在手機App隨時睇準匯率牌價，精打細算一按兌換交易。值得一提，App的待辦事項分頁排序清晰，好比老闆的貼心私人秘書一樣，在分秒必爭的營商環境下，特別有用。

中銀香港 iGTB MOBILE App功能全面優化升級，方便中小企隨時隨地處理本地及跨境銀行業務。

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