BIZ勝派丨Think FORWARD, Dare to LEAD 前瞻 所以領先 中銀香港驅動中小企數碼轉型 匯聚營商活力

中小企佔香港企業逾98%，是構成本港經濟的中流砥柱，香港經濟要鞏固區內地位，邁向高質量發展，推動中小企數碼轉型至關重要。惟過去數年，本地營商環境急速變化，疫下企業面對挑戰，更對數碼商業理財需求甚殷。作為本地中小企最佳拍檔的中銀香港，肩負起協助企業數碼轉型的重任，5位來自不同界別的實戰老闆現身說法，分享他們在創業路上，中銀香港如何透過不同服務配套與他們並肩作戰，令中小企「Think FORWARD, Dare to LEAD 前瞻 所以領先」，業務拍住上。

連鎖自助烘培店 Bakebe 支嚳儀 Venus 瞬間營商連繫商機 身兼藝人歌手身份的Venus，早於2018年經已創立連鎖自助烘培店Bakebe。她自從經歷一次欠佳的烘培課堂體驗後，便啟發她的生意靈感，決意將台灣流行的自助烘培店營運模式引進香港，更打破傳統研發app視頻食譜教學，讓顧客親自D.I.Y整蛋糕。創業僅8個月生意便回本，現時分店已拓展到菲律賓和馬來西亞等東南亞市場，未來更將踏足美加地區。Venus深明人脈的重要性，認為「BOC Connect中銀商聚」一站式平台的「商聚夥伴」的夥伴搜索功能，爲Bakebe尋找更多合作和生意機會。加上遙距開戶服務，簡單三步開立公司戶口，隨時隨地拓展商機。

Fashion icon 馬天佑 Mayao 掌握營商每一秒 Mayao自23歲開始創業，2012年創立製作公司Fame Glory，與不少國際知名品牌合作，至今已有11年豐富創業經驗，涉獵多個行業，包括經營蛋糕店、時裝店及經理人公司等。今年5月更開設佔地8,000呎的豪華健身會所Gym Town Fitness。經常公幹的他習慣遙距辦理公司事務，而iGTB NET企業網上銀行及iGTB MOBILE App成為他的左右手，一機在手隨時隨地管理旗下不同公司，處理匯款、過數、出糧等，即使人在巴黎出席時裝周，亦可一click出糧，確保公司無縫運作。

Novelte Robotics 林智祥 Albert 資金靈活成就科研 任職工程師多年的Albert看準企業對機械人科技的應用潛力，於2019年與合夥人創立Novelte Robotics，從事機械人應用研發，現時合共推出多款應用於送餐、智能助理及保安功能的機械人方案，並廣泛使用在醫院、屋苑、商場、酒店餐飲、銀行、政府部門、學校等。對於不少初創公司來説，充裕的資金支援至關重要，特別是科研公司，需要足夠資源才能進行發展。Albert透過中銀香港提供中小企融資擔保計劃八成信貸擔保產品的創科貸款，加上靈活7x24線上貸款申請，為公司注入企業貸款資金，繼續開拓科研之路。

姚姚酸菜魚吳鴻圖 Tony 一機收付升級轉型無難度 Tony有40多年餐飲業經驗，飲食集團行政總廚出身的他在2003年搖身一變成為老闆，創立西龍傳香飯糰，短短兩年内開設逾30間分店，他留意到電子支付開始普及，決意研發智能販賣機取代實體店，現時已進駐各大醫院、大學、商場、屋苑等熱點。近年他更將「姚姚酸菜魚」帶來香港，Tony明白到香港租金高昂、人手開支高的營商痛點，採用中銀香港的BoC Bill綜合收款服務，加上多功能POS終端系統集非接觸式支付及二維碼支付等主流結賬方式，兼即時核對賬目，輕鬆掌握交易數據，減低營運成本。

線上醫療平台 iMeddy 蔡國俊 Stephen 賬戶管理話咁易 Stephen曾於金融科技機構工作，了解科技如何改變行業，他留意到本地醫療的科技配套相對落後，2021年他創立一站式線上醫療平台iMeddy，將互聯網結合醫療服務，包括智能醫生配對、線上預約、視像問診、送藥、醫療資訊等，現時平台上連繫逾300位醫生，並與60個醫療集團、藥廠、銀行等緊密合作，疫情期間業務還迅速擴展到大灣區。他的業務以科技提高效率為核心，理財方面同樣追求高效，他採用iGTB NET企業網上銀行配備ERP雲會計服務，提供雲端財務會計管理服務，如財務報表、總賬、應收／應付等企業賬目管理，收支盡在掌握。

數碼營商需求強勁 企業開戶顯著增加 5位中小企老闆正正闡述數碼營商如果解決痛點，拓展商機。無論是創業起步或拓展業務等不同階段，中銀香港積極回應市場所需，提供全方位商業及數碼銀行服務，在客戶交易和日常營運流程數碼化，包括7x24線上開戶及貸款申請、iGTB企業網上銀行服務、BoC Bill電子收款、ERP雲服務—雲會計等，方便中小企隨時隨地處理本地及跨境銀行業務。今年首7個月，中銀香港的企業客戶數目顯著增加，企業客戶線上開戶月均申請宗數較2022年同期增加三成；而使用iGTB NET企業網上銀行之客戶量佔比達逾70%；iGTB MOBILE企業移動銀行客戶量更比去年同期增長33%。企業用戶進行電子交易的比率亦錄得增幅，其中企業轉數快交易量比去年同期增長32%。為改善企業運作流程，iGTB NET提供新一代企業網上銀行服務，一站式管理賬戶，辦理查詢、支付、公司發薪、應收賬管理、電子商貿、保險理賠、供應鏈及信息管理等業務，提升資金管理效率。更進一步，中銀香港透過應用替代數據，以企業日常營運數據簡化貸款審批流程，解決中小企融資困難的痛點。