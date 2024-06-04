BNO「5+1」據報無得平交學費　指英校為賺錢強收國際生學費

BNO「5+1」移英政策實施至今4年，部分移英人士在留英第5年可獲永居資格，若是介乎15歲至17歲的人士，有望可在入讀大學時，繳付本地學生學費（Home Fee）。不過，有本地傳媒報道，部分英校為賺更多學貴，而要BNO「5+1」人士付國際生學費才有學位。

《星島日報》報道指，現時英國大學的本地生與國際生學費相差甚遠。報道以英國倫敦大學學院（UCL）物理學士學位計，本地生學費是一年9,250英鎊（折合約92,111港元），但國際生一年學費則需3.75萬英鎊（折呎約37.3萬港元），相差近3倍；若以醫科學士學位計算，紐卡素大學（Newcastle University）5年制課程的本地生學費，一年也是9,250英鎊（折合約92,111港元），但國際生則是每年42,200英鎊（折合約42萬港元），相差逾4倍。

據報有英大學強收國際生學費

報道引述消息人士指，若要取得本地學生學費資格，需先要有永居身份及入讀大學前有3年時間定居英國；有居英權、甚至在英國出生或英籍學生，在入讀大學前3年離開英國，亦不享有本地大學學費的優惠。

報道又指，若以BNO「5+1」簽證移英，在英國居住滿5年會獲得永居身份，故在新政策下理應可即轉為繳付本地學生學費；但有學校表明「只有國際生offer，這個成績，出不了（本地）offer」。

據英國負責高等教育的國務大臣Robert Halfon早前表示，有關新一年度的高等教育學生援助政策，當中特別提及以國際生學費入讀大學的新移民，若在課程中途獲得「永久居留身份」（Indefinite Leave to Remain，即所謂居英5年後取得的「永居權」），將可轉為繳付本地學生學費，而不需再像以往般繼續繳付較高昂的國際生學費。