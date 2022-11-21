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財經
2022-11-21 12:12:53

Bob Iger重掌迪士尼任行政總裁 制定策略重新增長

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Bob Iger重掌迪士尼任行政總裁 制定策略重新增長

Bob Iger重掌迪士尼任行政總裁，制定策略重新增長。（網上圖片）

外媒報道，迪士尼（Disney）董事會表示，前行總裁Bob Iger同意重返迪士尼再擔任行政總裁兩年，並授權他制定策略方以重新實現增長，以及與董事會密切合以培養在任期屆滿時領導公司。董事會表示，有關任期屬臨時性質。迪士尼原行政總裁Bob Chapek 剛於今年6月才續約。

迪士尼董事長Susan Arnoid在聲明中表示，董事認為，迪士尼正面對更趨複雜的行業轉型，Iger在領導公司度過這個關鍵時期有其獨突的位置。外媒報道，Iger在周日迪士尼員工的一封電郵中表示，他「懷着巨大的感激和謙卑──而且，我必須承認，一點的驚訝的感受」重返迪士尼。

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Iger2020 2 月辭任行政裁，由Chapek繼任，而他當時繼續擔任公司董事長，並在 11 個月前卸任。

任內收購PixarMarvel擴大國際影響力

現年71歲的Iger在迪士尼工作超過四世紀，其中15擔任迪士尼行政總裁，其間擴大了迪士尼在國際市場的影響力，領導迪士尼先後於2006年以 74 億美元收購Pixar、於2009 年以 40 億美元收購漫威娛樂（Marvel Entertainment）、於2012 年以 40.6 億美元收購盧卡斯影業（Lucasfilm），以及 2019 年以 713 億美元收購 21 世紀霍士（21st Century Fox）的娛樂資產。Iger亦於 2005 年和 2016 年別引進香港迪士尼樂園度假區和上海迪士尼度假區。他任期內，迪士尼的市值從 480 億美元增加到 2,570 億美元。

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