Bob Iger重掌迪士尼任行政總裁 制定策略重新增長

外媒報道，迪士尼（Disney）董事會表示，前行總裁Bob Iger同意重返迪士尼再擔任行政總裁兩年，並授權他制定策略方以重新實現增長，以及與董事會密切合以培養在任期屆滿時領導公司。董事會表示，有關任期屬臨時性質。迪士尼原行政總裁Bob Chapek 剛於今年6月才續約。

迪士尼董事長Susan Arnoid在聲明中表示，董事認為，迪士尼正面對更趨複雜的行業轉型，Iger在領導公司度過這個關鍵時期有其獨突的位置。外媒報道，Iger在周日迪士尼員工的一封電郵中表示，他「懷着巨大的感激和謙卑──而且，我必須承認，一點的驚訝的感受」重返迪士尼。