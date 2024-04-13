Booking.com：香港人旅遊搜索最多地點日韓台有份　西班牙馬德里搜索量年增179%

線上旅遊平台Booking.com公布2024年最新香港旅遊預測，指隨着人們對2024年旅遊信心的增強，香港和亞太地區的旅遊需求預計將會顯著回升。當中香港人旅遊搜索最多地點包括日本、韓國、台灣等，歐洲的西班牙馬德里搜索量，更是按年增179%。

根據Booking.com於2024年3月23日至26日期間的搜索數據，香港旅客就7月至8月旅遊搜索最多的五個目的地分別是日本、英國、香港、韓國和台灣。另外，美國紐約的搜索量年增長34%，西班牙馬德里的搜索量年增長大幅提升到179%，顯示香港旅客正在探索亞太地區以外的旅遊目的地。

逾半數香港旅客渴望探索獨特路線

旅客於2024年的旅遊目的有著重大的轉變，根據Booking.com在2024年的旅遊預測，52%的香港旅客表示希望在到達預訂的旅行目的地之前仍是保持著神秘感。此外，超過半數的香港旅客渴望探索獨特的旅遊路線，去發掘隱秘的景點及沉浸於當地的文化風情；有47%的香港旅客表示樂於與陌生人一起旅行，沿途建立聯繫並創造獨一無二的回憶。

現代旅客更著重創新和身心靈健康，有78%香港旅客認為他們在旅遊時能活出最好的自己。從尋求更深層次的聯繫和自我探索，到加強與伴侶的聯繫（20%），以及在海外旅遊治癒情感的創傷（51%），旅