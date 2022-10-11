Bossini股東拆夥 非凡中國繼續控股

前體操王子李寧家族所持有的非凡中國（8032），兩年前透過與「針織大王」羅定邦後人羅正杰組成合資公司龍躍發展，共同持有Bossini 70.65%股權，正式入主本港服飾品牌堡獅龍（Bossini、592）。不過據港交所（388）最新的股權披露顯示，由羅正杰持有的Keystar Limited申報，已直接持有3.48億股，意味羅正杰與非凡中國拆夥。Bossini股價昨天跌逾8.2%後，今早再跌4.5%，最新報0.32元，為逾2年新低。

根據聯交所資料顯示，龍躍發展原持有約17.42億股Bossini股份，扣除羅正杰申的直接持有約14.11%股份後，非凡中國應持有逾13.9億股股份，持股約56.5%。

非凡中國發言人回應本地查詢時表示，當初收購Bossini時已約定龍躍發展會在兩年後分派股份，這並不影響非凡中國對Bossini的控股權及投資營運。

非凡中國於2020年5月宣布，與當時Bossini堡獅龍大股東羅家聖的姪子羅正杰合組財團龍躍發展，同意向羅家聖收購其手持的66.6%堡獅龍股權，以總代價4,662萬元，相當於每股0.043元，較當時公司股價拆讓逾7成。當時非凡中國董事會對港澳消費市場復甦抱有憧憬，考慮到Bossini在2018年前10年期間有穩定盈利，及對其長遠前景有積極態度，認為是次收購事項為非凡中國提供以合理價格收購Bossini的良機。