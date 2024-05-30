Bowtie力爭3年內躋香港三大醫保公司

Bowtie迎來開業5周年，圖左起為顏耀輝、Bowtie資深顧問曾俊華及陳鯤宇。

本港首間虛擬保險公司Bowtie(保泰人壽)迎來開業5周年，集團去年客戶數量按年增50%，至近14萬人；總保障額達900億元；整體經常性收入逾2.5億元。Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，去年第四季以全渠道銷售的保單計，已躋身保險業十強，並稱集團有能力將保單數量翻3至5倍，目標是3年內成為香港三大醫保公司；另外再重申希望未來兩年收支平衡。

新造自願醫保保單份額佔 5%

集團指，上個財政年度保險業一共售出17.5萬份自願醫保保單，使全港正生效的自願醫保保單總數增至120萬份，而保泰每月新增近千名自願醫保客戶，奪得該市場新造保單約5%份額。