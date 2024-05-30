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財經
2024-05-30 17:56:28

Bowtie力爭3年內躋香港三大醫保公司

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Bowtie力爭3年內躋香港三大醫保公司

Bowtie迎來開業5周年，圖左起為顏耀輝、Bowtie資深顧問曾俊華及陳鯤宇。

本港首間虛擬保險公司Bowtie(保泰人壽)迎來開業5周年，集團去年客戶數量按年增50%，至近14萬人；總保障額達900億元；整體經常性收入逾2.5億元。Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，去年第四季以全渠道銷售的保單計，已躋身保險業十強，並稱集團有能力將保單數量翻35倍，目標是3年內成為香港三大醫保公司；另外再重申希望未來兩年收支平衡。

新造自願醫保保單份額佔5%

集團指，上個財政年度保險業一共售出17.5萬份自願醫保保單，使全港正生效的自願醫保保單總數增至120萬份，而保泰每月新增近千名自願醫保客戶，奪得該市場新造保單約5%份額。

Bowtie力爭3年內躋香港三大醫保公司

Bowtie資深顧問曾俊華表示，對團隊有信心，相信他們將為行業注入新動力。

45歲以上對虛擬保險需求增

另外，目前集團客戶平均年齡維持約30多歲水平，惟Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇表示，留意到45歲以上人士對虛擬保險的需求正在增加，惟相關年齡層在處理網上程序及核保方面仍有困難，「通常過唔到核保都係呢個segment(部分)」。集團去年處理了7萬次索償申請，獲批核個案比率達99.53%。顏耀輝指，會以不同渠道多接觸相關年齡層客戶，如在youtube宣傳等。

拒減低投放 冀兩年數支平衡

Bowtie去年9月完成2.72億元B2輪融資，集團指今年內沒有融資需要。至於收支平衡，顏耀輝指倘集團減低投放便可達收支平衡，但「我哋唔會咁做」，稱目前仍會繼續大力投放，並指兩年達收支平均是合理路程。
 

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