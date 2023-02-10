BTS母企HYBE 26億收購SM娛樂成最大股東　股價升至歷史新高　稱共同對抗Kakao惡意收購

韓國知名男團BTS（防彈少年團）母公司HYBE娛樂（韓：352820）宣布以4,228億韓圜（折合約26億港元），收購SM娛樂（韓：041510）第一大股東兼創辦人李秀滿的股份，使SM娛樂股價一度升至歷史新高；其後兩公司亦表示將共同對抗第二大股東Kakao的惡意收購。現時SM娛樂股價升14.9%、HYBE娛樂則上升6%。

根據Hybe娛樂早前向韓交所提交的文件，表示將從第一大股東兼創辦人李秀滿手中，收購SM娛樂約15%的股份。據悉，HYBE娛樂以每股120,000韓元（折合約1,241港元）購入股份，較SM娛樂周四的收盤價，溢價達22%，總計1.14萬億韓元（折合約26億港元），今早SM股價更一度升至歷史新高。文件又指，Hybe娛樂提出從投資者手中另外25%的股份。

兩公司稱共同對抗Kakao惡意收購

近期SM娛樂傳出公司出現內鬥，公司第二大股東Kakao集團（擁有9.05%的股份），連同Align Partners Capital Management疑作出惡意收購，令創辦人李秀滿一度從美國返回韓國。他透過律師表示，向法院申請阻止董事會向Kakao出售新股和可轉換債券的決定，2月8日亦正式向首爾法院提交了禁令。

據韓媒報道，HYBE娛樂及SM娛樂發表聯合聲明，表示兩家公司即將跨越「SM 3.0 時代」，轉型成一家以粉絲和股東為中心的公司，再次引領全球娛樂，我們將與所有職員、藝人一起齊心協力，明確表示反對這次報導的惡意收購，並指出兩者將決定聯手，將公司推向全球流行音樂行業規則改變者的地位，會共同把 K-POP 的全球競爭力提到最高。