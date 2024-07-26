C919國產飛機｜南航據報計劃8月試飛　股價曾升2%

內媒報道，中國南方航空（1055）計劃8月迎來該企首架中國商飛製造的「C919」國產飛機。報道指，「C919」的引進是南航今年機隊管理工作的「重頭戲」。

報道指，7月10日，南航首批8名機長在中國商飛順利完成「C919」轉機型訓練，這也是中南地區首批改裝「C919」的學員。而截至7月23日，飛機性能評估、運作前保障準備等工作已進入尾聲，機型25小時航線驗證試飛、新飛機接收準備工作正有條進行。

據《上海證券報》報道，為確保國產大飛機順利運營，南航各部門已積極響應、提前部署，以高度的責任感和使命感，高品質做好各項準備。

南航加強與各單位研討交流

報道又表示，南航已計劃啟動開始，包括成立運行性能評估及新飛機接收小組，評估新機型在國內機場的運行適應性；也根據飛機性能特點，完成航線業載能力的匹配性測算，協助公司製定新機型航線網路規劃，確保航班編排計畫與航程業載能力相符。

另外，南航亦加強與商飛、設備商、首批使用「C919」的東航（670）的研討交流，充分了解機型的特性及運轉保障情況，確保飛機安全、平穩投入運作，並主導組織機型25小時航線運轉驗證試飛及新飛機接收工作。