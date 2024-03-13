Call Loan｜林世雄：銀行貸款予150位小巴經營者　10位選擇「還息不還本」安排

本報早前報道 有小巴車主因斷供而被拖走車輛 ，事件連日引來關注。本周三（13日）立法會會議上，有議員向物流局局長林世雄提質詢，林世雄回應指，銀行目前貸款予150位小巴經營者，當中140名選擇部分還本安排，其餘10名則選擇「還息不還本」安排。

林世雄：銀行不會要求小巴業界提早還款

據金管局從活躍於小巴貸款的銀行了解，相關銀行一直支持小巴業界。即使近期小巴業界面對客量下跌及經營成本上升，銀行在客戶繼續還款的情況下，不會要求他們提早還款。不過，面對不明朗的業務前景，部分小巴經營者表示有意縮減或結束業務。

他指，儘管銀行已按經優化的還款安排和原則向合資格小巴客戶提供還息不還本或部分還本的選項，少數小巴經營者仍然選擇不再供款（或業界稱為「斷供」），因此銀行在保障自身權益的情況下，按貸款合約收回作爲扺押品的小巴。至於「斷供」的個案數目，金管局則沒有收集分類數字等詳細數據。