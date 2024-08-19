Call Loan｜金管局阮國恒：Call Loan是銀行合理風險管理　不應「妖魔化」

香港經濟發展在疫後未如理想，坊間多個消息指，有銀行不正當向部分中小企、「搵食車」及業主等「Call Loan」。金管局副總裁阮國恒接受本地傳媒訪問時表示，「Call Loan」乃銀行風險管理措施，外界不應將其「妖魔化」，又指呼籲業界將遇困個案轉介該局，並將於短期內成立專責小組跟進中小企求助個案。

阮國恒在《香港01》訪問中表示，3月推出的9項支持中小企措施，已說明即使抵押物業價格下跌，如借款人按時還款，銀行不應要求客戶提早還款，亦不能單純因此而要求客戶補差價。他認為，某些情況下，如果客戶信貸質素已去到惡劣階段，連同銀行確保存戶利益得到保障的責任，考慮風險管理下，「Call Loan」是銀行合理的風險管理措施，故不應被「簡單化」、「妖魔化」。

阮國恒又稱，於8月9日會見地產代理聯會，會上聯會反映銀行審批按揭貸款時間長、貸款條款不合理、不承做高樓齡物業按揭等。當時局方從兩個層面作出回應，首先按揭方面，若有個別個案是銀行處理不當，如拖長審批時間，或不做高樓齡物業按揭，在會上已清楚表明可轉介該局，並一定會「介入及處理」。

阮國恒：數字上銀行按揭未見「落雨收遮」

另就銀行收緊按揭「落雨收遮」一事，阮國恒說，從數字上並無反映這個情況，指確實不見「落雨收遮」的情況，若銀行不做按揭，理論上宗數應該會跌；他又澄清銀行並無刻意降低物業估價，因全是經外部估價行進行估價。