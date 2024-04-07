Cathie Wood建議美國可借鏡港虛擬產品監管經驗 讚香港是「領頭羊」

ARK Invest首席執行官兼首席投資官Cathie Wood以視像方式與HashKey Capital行政總裁Deng Chao參與「圍爐談話」。(網上圖片)

「2024香港Web3嘉年華」昨日開幕禮，ARK Invest首席執行官兼首席投資官Cathie Wood以視像方式與HashKey Capital行政總裁Deng Chao參與「圍爐談話」，她說，令人振奮的是現時Web3已有雛形及慢慢成型，如生成式人工智能(AI)的推波助瀾，類似上世紀電話、電視等發明陸續出現。通過技術可以大量提升產能和收入，也可以有更好方式來生活、更好方式享受人生和私人時間。她又盛讚本港監管機構如證監會，提供很全面管理架構，讓虛擬資產商品可以交易，以及有很多對於機構監管方法和機制。監管透明度對於產業發展、技術開展是至關重要，也讓技術發展更加有底氣。

監管透明度對於產業發展有利 據傳媒引述Cathie Wood指，香港跟美國很不一樣，香港開展快很多，在政策方面，香港是「領頭羊」，非常鼓勵創新科技的發展，也鼓勵企業家的投入，跟政府互相合作的體系給機構很好的模範和典範。雖然美國有很多不明確性，但在香港看到如何將很多資產貨幣代幣化、非常快速地應對市場需求。對我們來說，這是非常好的借鑑。又認為，健康、穩定的環境對創新技術產業的發展，對投資者、消費者保護是很重要。

Cathie Wood指，美國目前面臨監管的不確定性及區塊鏈領域的人才外溢。(網上圖片)

她續指，會鼓勵美國能效仿，美國目前面臨監管的不確定性及區塊鏈領域的人才外溢，如監管方能更好地對待從業者，給他們更多清晰度、更多自由相信將有更好的結果。她更建議藉助香港在監管上的經驗，提供給創業者更好的到全球擴展的機會。