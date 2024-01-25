CFA協會促監管「財經KOL」，稱或阻礙消費者評估信息客觀性。

CFA協會發布最新研究，探討「金融網紅」、「財經KOL」如何參與Z世代投資者的投資決策過程，表示Z世代金融知識匱乏、與正規財務 顧問之間的互動不足，以及偏好透過數碼平台獲取資訊等因素，促使 Z 世代更願意接觸金融網紅內容。不過CFA協會建議監管「財經KOL」，稱或阻礙消費者評估信息客觀性。 報告為《金融網紅的吸引力：社交媒體時代的投資》，研究對美國、英國、法國、德國和荷蘭的 TikTok、YouTube 和 Instagram 內容進行原始分析，以識別金融網紅內容的主要特徵，亦對 TikTok、YouTube 和 Instagram 上的內容進行分析，以了解金融網紅的運作方式。

會阻礙消費者評估信息客觀性的能力 CFA協會指，經檢視的內容中，45%提供指導（提供有關投資的一般信息但無建議採取特定行動的內容），36%包含投資推廣（投資產品的營銷和廣告），32%包含投資建議； 逾半數（53%）的推廣內容包含信息披露；相較之下，僅有 20%包含投資建議的內容有作出信息披露。另外，27%的內容包含相關連結。 CFA協會高級研究主管Rhodri Preece, CFA 表示，研究顯示，金融網紅提供的內容往往在信息披露方面有欠週詳，這或會阻礙消費者評估信息客觀性的能力，而且部分投資者可能根本不了解金融網紅在何時以及如何透過推廣金融產品來獲得報酬。

發布內容前後應即時進行審查 協會建議，各個監管機構合作制定並落實更具普遍性的投資建議定義。同時，應與金融網紅接洽並商討，提供建議並釐清哪些網紅活動會受到監管，並記錄並公開匯報有關金融網紅的投訴和舉報活動的數據。 社交媒體平台應加強監控，並肩負更多責任，以確保內容創作者清楚顯示包含廣告的帖文；與金融網紅合作的投資公司應為金融網紅提供合規培訓（若尚未提供），在金融網紅發布內容之前及之後，均應即時對內容進行審查，以確保其時刻遵循規定；備存委託的社交媒體內容，且確保金融網紅在推廣內容或獲得贊助時，明確披露相關信息。