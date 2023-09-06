CFA協會調研：43%受訪者料去全球化顛覆新興經濟體

CFA協會宣布成立全新的研究和政策中心，並發布《投資行業的未來狀況》，調查顯示，55%的受訪者相信科技和自動化將加劇收入不均的問題。(資料圖片)

CFA協會宣布成立全新的研究和政策中心，以號召和促進意見領袖、政策官員、決策者和各範疇的主題專家參與討論，一同探索投資行業所面臨最具影響力的主題。該中心同時發布最新的旗艦研究結果《投資行業的未來狀況》，向全球3,000名投資專業人士進行調研、收集回應並進行分析，當中43%受訪者認為去全球化將對新興經濟體最具顛覆力；僅有 18%的受訪者認為對傳統強大經濟體最具顛覆力。

CFA 協會｜ 55% 相信科技加劇收入不均

研究又指，全球和亞太地區超過一半、即55%的受訪者相信，科技和自動化將加劇收入不均的問題；另外，63%受訪者指人口老化將導致未來5至10年的全球經濟增長放緩。

可持續金融方面，66%受訪者預計其工作的機構將更加投入研究 ESG 和可持續發展問題。亞太地區的調研結果更高達80%。至於數碼化轉型方面，亞太地區受訪者公司面臨的三大挑戰為：缺乏經適當培訓和經驗的人工智能及大數據專才(44%)；業務和科技職能部門之間的整合程度較低(44%)；數據質素及管治問題(42%)。至於面對低息資金的環境已成過去，在亞太區中，適應不斷變化的宏觀經濟環境(30%)、建立更強大的科技平台(20%)，以及推動投資和業務模式的可持續發展計劃(18%)，是最為重要的策略性議題。