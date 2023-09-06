CFA協會調研：43%受訪者料去全球化顛覆新興經濟體

CFA協會宣布成立全新的研究和政策中心，以號召和促進意見領袖、政策官員、決策者和各範疇的主題專家參與討論，一同探索投資行業所面臨最具影響力的主題。該中心同時發布最新的旗艦研究結果《投資行業的未來狀況》，向全球3,000名投資專業人士進行調研、收集回應並進行分析，當中43%受訪者認為去全球化將對新興經濟體最具顛覆力；僅有 18%的受訪者認為對傳統強大經濟體最具顛覆力。
CFA協會｜55%相信科技加劇收入不均
研究又指，全球和亞太地區超過一半、即55%的受訪者相信，科技和自動化將加劇收入不均的問題；另外，63%受訪者指人口老化將導致未來5至10年的全球經濟增長放緩。
可持續金融方面，66%受訪者預計其工作的機構將更加投入研究 ESG 和可持續發展問題。亞太地區的調研結果更高達80%。至於數碼化轉型方面，亞太地區受訪者公司面臨的三大挑戰為：缺乏經適當培訓和經驗的人工智能及大數據專才(44%)；業務和科技職能部門之間的整合程度較低(44%)；數據質素及管治問題(42%)。至於面對低息資金的環境已成過去，在亞太區中，適應不斷變化的宏觀經濟環境(30%)、建立更強大的科技平台(20%)，以及推動投資和業務模式的可持續發展計劃(18%)，是最為重要的策略性議題。
CFA協會｜投資行業處不明朗轉捩點
CFA協會高級研究主管Rhodri Preece表示，研究結果顯示，投資行業正處於一個轉捩點。隨著一個不甚明朗的轉型新時代來臨，過去50年來塑造投資行業格局的力量，已有所轉變，甚至完全逆轉，各國經濟因此面臨壓力。分析揭示了變革對企業的若干影響，包括提高產品個人化的機會、人工智能促成的生產力提升，而且行業狀況將更有利為成功的主動型投資組合經理展示其價值。