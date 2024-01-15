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財經
2024-01-15 16:38:00

CFA特許金融分析師考試　資格/難度/費用/優缺點一覽

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CFA課程大改制，未來特許金融分析師要識Python。(資料圖片)

CFA課程大改制，未來特許金融分析師要識Python。(資料圖片)

作為全球金融分析師指標的CFA（特許金融分析師）課程迎來大改制，課程亦加入「Python」數據編程內容。自2024年起，亦將大幅調整CFA一級、二級考試內容，更強調實務技巧和減少考生研習時間，預料成為CFA考試自1963年推出以來最大規模改革。以下《am730》將為讀者整理特許金融分析師考試的資格、難度、費用、優缺點等資訊。

【1月15日更新】

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CFA｜CFA特許金融分析師是甚麼？

特許金融分析師（CFA）為一種專業資格，由美國特許金融分析師學會（CFA Institute）所頒發。據2021年官方數據指出，全球只有16.7萬個CFA Charter證書，故考獲CFA資格是全球金融精英的證明，更被視為衡量個人投資專業能力及誠信標準。

CFA｜課程內容有甚麼？

據CFA協會指，課程分為三級，內容涵蓋投資管理、股票分析、金融報表分析、固定收益、衍生品、經濟學、企業財務等多個範疇，獲得證書必須通過三級考試，並具備相關的專業經驗。過往亦有名人能順利通過CFA一級考試，2022年7月，前香港小姐冠軍馮盈盈，在其社交平台上宣布自己成功通過特許金融分析師（CFA）Level 1考試。

此外，CFA所有考試為全英文應考。

CFA｜投考資格

投考CFA需要符合以下資格，而且需通過前一級考試，才能報考下一級考試。投考資格包括：

  • 4年制大學學位畢業前可報名，在職人士或以上學歷者可直接報名參加考試
  • 至少連續3年獲得的4,000小時專業工作經驗和/或高等教育的組合，但工作不需要與投資相關
CFA協會認證常務董事Chris Wiese。(CFA協會)

CFA協會認證常務董事Chris Wiese。(CFA協會)

CFA｜課程改制六大要點

1.新增獨立網上實用技巧單元

考生日後需學習Python數據編程，包括財務模型（一級課程）、分析師技能（二級課程）、Python編程基本技巧（一級或二級課程）及Python、數據科學及人工智能（二級課程），而為三級課程而設的實用技巧單元將於2025年推出。

CFA協會指，由2024年開始，修讀一級及二級課程的考生需至少完成一個實用技巧單元，但該些單元並不會被納入考試評分。

2.三級課程將引入專修領域

除了三級課程的核心内容外，考生將可從以下三個專修領域挑選其一，包括投資組合管理（傳統三級課程之內容）、私人財富、或私人市場，至於三個專修領域的難度一致，合格考生將獲得同一CFA特許金融分析師認證。

3.改善數碼徽章制度

CFA協會指，有考生反映，若在完成一級或二級課程後能得到正式的認可，能幫助他們展現投身投資專業的決心，有利他們取得實習機會或求職，亦同時加強一級及二級課程成就對考生的價值。

4.減少各級課程的修讀内容量

CFA協會希望令考生備考時數，能維持於約300小時的水平。因此將改善教學資源的設計，以確保課程内容精簡、易明及貼題，同時保持CFA課程的嚴謹度及附加價值。大多數考生在修讀學士時已學過的某部分CFA課程初階内容將不會被納入考核内容，但仍會被保留在準備材料中。

5.提供額外練習

由2024年2月考試開始，一級課程的考生將可以購買全新推出的CFA課程練習包，内容包括1,000條全新練習題目及六份模擬考試。目前，考生在考期八星期前開始可以免費使用兩份模擬考試。

6.將報考一級課程的考試資格提前一年

CFA為使更多在學學生能投考CFA資格，計劃讓離畢業尚餘兩年的大學生亦能報考VFA考試。

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CFA｜題型

CFA分為3級考試：

Level I：

Level I考試科目包括職業倫理道德、定量分析、財務報表分析、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生品投資等。試題共兩部分，為多項選擇題 （MC題）考試分為兩大部分，各有90條MC，合共180條。兩部分時間為2.15小時，考生屆時需在4.5小時內完成180題選擇題，即平均1.5分鐘便要完成一題。

Level II：

參與Level II考試前，需完成Level I，以及必須完成學位課程。題型為Vignette-style MCQ ，為組合式較複雜的MC題，通常在問題部分給出一個較長的案例描述（vignette），試題信息量大，需針對該案例提出一系列相關的多項選擇題。考試內容著重於資產評估。考試以情境分析題形式進行，對考生的分析和應用能力有較高要求。主要內容包括對股票、債券、衍生品等各種金融商品進行價值評估。考試由22個題目組成，當中包括88條MC。考生屆時需在4.24小時內完成。

Level III：

參與Level III考試前，需完成Level II考試。題型為Vignette-supported essay questions （論述題長問答申論題），以及Vignette-style MCQ。三級考試更關注投資組合管理和財富規劃，並在考試中添加了問答題。此級別的考試內容需要考生綜合應用前兩級所學的知識，進行投資策略的構建和實施。考試將持續 4 小時 24 分鐘，分為兩部分，各 2.12小時，中間可選擇休息合共4.24小時。

如成功通過三級考試，以及在3年內累積4,000小時相關工作經驗，即可申請成為正式CFA會員。

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CFA｜考試日期

  • Level I：每年2月、5月、8月和11月
  • Level II：每年2月和8月
  • Level III：每年5月和11月

CFA｜考試費用

根據CFA官網顯示，CFA考試報名費而根據不同時間而有不同。提前報名的考試費用較低。

  • 一次性報名費：（報讀CFA 課程＋一級考試）350美元 
  • 早期報名考試費用：（適用3個等級考試）900美元
  • 標準報名考試費用：（適用3個等級考試）1,200美元
  • 改期手續費：（考試時段內重新安排考試預約）250美元

CFA｜優點一覽

財務分析工作入場劵

若想從事財務領域相關的工作，如資產管理、企業財務分析等，這擁有CFA認書將會讓僱主對你的專業能力沒太多顧慮，更大機會基本上給予面試機會。

爭取更優薪酬

據CFA協會在2019年的薪酬研究發現，CFA持有人的平均薪酬，為17.7萬美元（折合約139萬港元），而接近四分一的CFA持有人在擔任投資組合經理；約有15%任研究分析師；甚至約8%任總裁級別的公司高層。

受國際認可

CFA指，CFA是全世界認可的專業認證，獲取CFA特許資格後，有機會獲得頂尖國際金融公司及投資銀行的錄取，包括摩通、大摩等。

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CFA｜缺點一覽

考試費用昂貴

若報名應考CFA標準報名，報名費並不便宜，1,200美元，加上Level I應考者要額外支付450美元的首次註冊費，估計考取三級認證最少花費3,150美元（折合約25,000港元）。

時間長或需要自修

CFA官方估計，考生要花至少300小時準備及自修，才能通過每級考試，即三級合計至少900小時。而坊間需有課程報讀，但仍靠自己大量溫習吸收內容。

CFA｜職業好出路

分析師

投資行業內，可以成為信用分析師和股票分析師，兩崗位重點是收集有關可投資公司的數據、分析材料並建立盈利模型以進行估值，最終通過評估報告向投資組合經理或客戶提出建議。信用分析師專注於分析債券、違約風險等；股票分析師則評估投資、管理業績等。

投資組合經理

可成為投資組合經理，負責投資決策，包括設計、實施及管理投資策略和流程，滿足客戶的投資目標，以及決定何時及何時購買和出售投資產品。

CFA｜題目示例

以下為CFS協會提供的CFA Level ll題目示例，亦有CFA Level llI的題目。

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