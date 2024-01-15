CFA特許金融分析師考試　資格/難度/費用/優缺點一覽

作為全球金融分析師指標的CFA（特許金融分析師）課程迎來大改制，課程亦加入「Python」數據編程內容。自2024年起，亦將大幅調整CFA一級、二級考試內容，更強調實務技巧和減少考生研習時間，預料成為CFA考試自1963年推出以來最大規模改革。以下《am730》將為讀者整理特許金融分析師考試的資格、難度、費用、優缺點等資訊。 【1月15日更新】

CFA｜CFA特許金融分析師是甚麼？ 特許金融分析師（CFA）為一種專業資格，由美國特許金融分析師學會（CFA Institute）所頒發。據2021年官方數據指出，全球只有16.7萬個CFA Charter證書，故考獲CFA資格是全球金融精英的證明，更被視為衡量個人投資專業能力及誠信標準。 CFA｜課程內容有甚麼？ 據CFA協會指，課程分為三級，內容涵蓋投資管理、股票分析、金融報表分析、固定收益、衍生品、經濟學、企業財務等多個範疇，獲得證書必須通過三級考試，並具備相關的專業經驗。過往亦有名人能順利通過CFA一級考試，2022年7月，前香港小姐冠軍馮盈盈，在其社交平台上宣布自己成功通過特許金融分析師（CFA）Level 1考試。 此外，CFA所有考試為全英文應考。 CFA｜投考資格 投考CFA需要符合以下資格，而且需通過前一級考試，才能報考下一級考試。投考資格包括： 4年制大學學位畢業前可報名，在職人士或以上學歷者可直接報名參加考試

至少連續3年獲得的4,000小時專業工作經驗和/或高等教育的組合，但工作不需要與投資相關

CFA協會認證常務董事Chris Wiese。(CFA協會)

CFA｜課程改制六大要點 1.新增獨立網上實用技巧單元 考生日後需學習Python數據編程，包括財務模型（一級課程）、分析師技能（二級課程）、Python編程基本技巧（一級或二級課程）及Python、數據科學及人工智能（二級課程），而為三級課程而設的實用技巧單元將於2025年推出。 CFA協會指，由2024年開始，修讀一級及二級課程的考生需至少完成一個實用技巧單元，但該些單元並不會被納入考試評分。 2.三級課程將引入專修領域 除了三級課程的核心内容外，考生將可從以下三個專修領域挑選其一，包括投資組合管理（傳統三級課程之內容）、私人財富、或私人市場，至於三個專修領域的難度一致，合格考生將獲得同一CFA特許金融分析師認證。 3.改善數碼徽章制度 CFA協會指，有考生反映，若在完成一級或二級課程後能得到正式的認可，能幫助他們展現投身投資專業的決心，有利他們取得實習機會或求職，亦同時加強一級及二級課程成就對考生的價值。 4.減少各級課程的修讀内容量 CFA協會希望令考生備考時數，能維持於約300小時的水平。因此將改善教學資源的設計，以確保課程内容精簡、易明及貼題，同時保持CFA課程的嚴謹度及附加價值。大多數考生在修讀學士時已學過的某部分CFA課程初階内容將不會被納入考核内容，但仍會被保留在準備材料中。 5.提供額外練習 由2024年2月考試開始，一級課程的考生將可以購買全新推出的CFA課程練習包，内容包括1,000條全新練習題目及六份模擬考試。目前，考生在考期八星期前開始可以免費使用兩份模擬考試。 6.將報考一級課程的考試資格提前一年 CFA為使更多在學學生能投考CFA資格，計劃讓離畢業尚餘兩年的大學生亦能報考VFA考試。

CFA｜題型 CFA分為3級考試： Level I： Level I考試科目包括職業倫理道德、定量分析、財務報表分析、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生品投資等。試題共兩部分，為多項選擇題 （MC題）考試分為兩大部分，各有90條MC，合共180條。兩部分時間為2.15小時，考生屆時需在4.5小時內完成180題選擇題，即平均1.5分鐘便要完成一題。 Level II： 參與Level II考試前，需完成Level I，以及必須完成學位課程。題型為Vignette-style MCQ ，為組合式較複雜的MC題，通常在問題部分給出一個較長的案例描述（vignette），試題信息量大，需針對該案例提出一系列相關的多項選擇題。考試內容著重於資產評估。考試以情境分析題形式進行，對考生的分析和應用能力有較高要求。主要內容包括對股票、債券、衍生品等各種金融商品進行價值評估。考試由22個題目組成，當中包括88條MC。考生屆時需在4.24小時內完成。 Level III： 參與Level III考試前，需完成Level II考試。題型為Vignette-supported essay questions （論述題長問答申論題），以及Vignette-style MCQ。三級考試更關注投資組合管理和財富規劃，並在考試中添加了問答題。此級別的考試內容需要考生綜合應用前兩級所學的知識，進行投資策略的構建和實施。考試將持續 4 小時 24 分鐘，分為兩部分，各 2.12小時，中間可選擇休息合共4.24小時。 如成功通過三級考試，以及在3年內累積4,000小時相關工作經驗，即可申請成為正式CFA會員。

CFA｜考試日期 Level I：每年2月、5月、8月和11月

Level II：每年2月和8月

Level III：每年5月和11月 CFA｜考試費用 根據CFA官網顯示，CFA考試報名費而根據不同時間而有不同。提前報名的考試費用較低。 一次性報名費：（報讀CFA 課程＋一級考試）350美元

早期報名考試費用：（適用3個等級考試）900美元

標準報名考試費用：（適用3個等級考試）1,200美元

改期手續費：（考試時段內重新安排考試預約）250美元 CFA｜優點一覽 財務分析工作入場劵 若想從事財務領域相關的工作，如資產管理、企業財務分析等，這擁有CFA認書將會讓僱主對你的專業能力沒太多顧慮，更大機會基本上給予面試機會。 爭取更優薪酬 據CFA協會在2019年的薪酬研究發現，CFA持有人的平均薪酬，為17.7萬美元（折合約139萬港元），而接近四分一的CFA持有人在擔任投資組合經理；約有15%任研究分析師；甚至約8%任總裁級別的公司高層。 受國際認可 CFA指，CFA是全世界認可的專業認證，獲取CFA特許資格後，有機會獲得頂尖國際金融公司及投資銀行的錄取，包括摩通、大摩等。