CFA｜CFA課程大改制　未來特許金融分析師要識Python　縮減各級修讀時間

CFA協會表示，將研究從2024年起，大幅調整CFA一級、二級考試內容，更強調實務技巧和減少考生研習時間，預料成為CFA考試自1963年推出以來最大規模改革，料能滿足行業對有能力、有道德的人才的需求。六項課程改動如下：

作為全球金融分析師指標的CFA（特許金融分析師）課程迎來大改制，未來將縮減各級修讀時間，課程亦加入「Python」數據編程內容。

1.新增獨立網上實用技巧單元

考生日後需學習Python數據編程，包括財務模型（一級課程）、分析師技能（二級課程）、Python編程基本技巧（一級或二級課程）及Python、數據科學及人工智能（二級課程），而為三級課程而設的實用技巧單元將於2025年推出。

CFA協會指，由2024年開始，修讀一級及二級課程的考生需至少完成一個實用技巧單元，但該些單元並不會被納入考試評分。

2.三級課程將引入專修領域

除了三級課程的核心内容外，考生將可從以下三個專修領域挑選其一，包括投資組合管理（傳統三級課程之內容）、私人財富、或私人市場，至於三個專修領域的難度一致，合格考生將獲得同一CFA特許金融分析師認證。

3.改善數碼徽章制度

CFA協會指，有考生反映，若在完成一級或二級課程後能得到正式的認可，能幫助他們展現投身投資專業的決心，有利他們取得實習機會或求職，亦同時加強一級及二級課程成就對考生的價值。

4.減少各級課程的修讀内容量

CFA協會希望令考生備考時數，能維持於約300小時的水平。

因此將改善教學資源的設計，以確保課程内容精簡、易明及貼題，同時保持CFA課程的嚴謹度及附加價值。大多數考生在修讀學士時已學過的某部分CFA課程初階内容將不會被納入考核内容，但仍會被保留在準備材料中。

5.提供額外練習

由今年5月開始接受報名的2024年2月考試開始，一級課程的考生將可以購買全新推出的CFA課程練習包，内容包括1,000條全新練習題目及六份模擬考試。目前，考生在考期八星期前開始可以免費使用兩份模擬考試。

6.將報考一級課程的考試資格提前一年

CFA為使更多在學學生能投考CFA資格，計劃讓離畢業尚餘兩年的大學生亦能報考VFA考試。而該項改動已在2022年11月16日公佈。