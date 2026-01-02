Civixplorer公布Pokémon為全球最賺錢IP 總收入為2880億美元

最近Civixplorer公布「全球最賺錢的媒體特許經營權」（The highest-grossing Media Franchises）排行榜，截至2025年12月，由任天堂、Game Freak和Creatures的《寶可夢》（Pokémon，寵物小精靈）以誇張的2,880億美元（約22,435億港元）總收入，奪下全球最賺錢IP（知識產權）的頭銜，大幅拋離第2名近2,000億美元。
第2名是三麗鷗（Sanrio）的Hello Kitty，總收入達885億美元；第3名則是迪士尼的經典角色小熊維尼，總收入達767億美元。
迪士尼旗下的米奇老鼠，以收入740億美元排在第4名；而同樣隸屬於迪士尼的《星際大戰》則以收入737億美元位列第5名。值得注意，在頭5位中，有3個為迪士尼旗下的IP。
除了《寶可夢》之外，其他日本IP亦有上榜，任天堂的招牌《瑪利歐》系列以 收入573億美元排第6；《麵包超人》以收入565億美元排第7。
💰 The highest-grossing media franchises in history.— Civixplorer (@Civixplorer) December 29, 2025
