Civixplorer公布Pokémon為全球最賺錢IP 總收入為2880億美元

最近Civixplorer公布「全球最賺錢的媒體特許經營權」（The highest-grossing Media Franchises）排行榜，截至2025年12月，由任天堂、Game Freak和Creatures的《寶可夢》（Pokémon，寵物小精靈）以誇張的2,880億美元（約22,435億港元）總收入，奪下全球最賺錢IP（知識產權）的頭銜，大幅拋離第2名近2,000億美元。

第2名是三麗鷗（Sanrio）的Hello Kitty，總收入達885億美元；第3名則是迪士尼的經典角色小熊維尼，總收入達767億美元。

迪士尼旗下的米奇老鼠，以收入740億美元排在第4名；而同樣隸屬於迪士尼的《星際大戰》則以收入737億美元位列第5名。值得注意，在頭5位中，有3個為迪士尼旗下的IP。