CrowdStrike送現金券致歉被當詐騙　股價昨跌近4%｜微軟全球大死機

微軟系統上周發生「全球大死機」事件，因網絡安全公司Crowdstrike（美：CRWD）的軟件更新內容出錯。據外媒報道，CrowdStrike就事件向合作的第三方承包商發電郵致歉，並發放一張10美元（折合約78港元）的UberEats禮券致歉，並聲稱要請「飲杯咖啡或食宵夜」補償。不過，該電子現金券卻因使用量過高而被Uber判定為詐騙。

據網上流傳的圖片顯示，一封相信由CrowdStrike首席商務長Daniel Bernard署名發送的信件，為感謝協助善後的承包商，送出一張10美元英鎊（約78港元）的Uber Eats現金券致謝。

在信中，CrowdStrike附上UberEats的折扣碼連結。不過，有人使用禮券時，竟收到「優惠已取消」的訊息。CrowdStrike發言人向《CNN》證實，附有10美元折扣碼的電子郵件是真確，但由於使用量過高，被Uber判定為詐騙。

CrowdStrike客戶似乎暫未有獲賠償

而其客戶就似乎暫未有獲賠償。據《路透社》引述保險公司報道，估計美國財富500強企業（不包括微軟）因今次事件而面臨共約54億美元（折合約421.2億港元）的經濟損失。