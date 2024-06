補充資料欄寫「這不僅是一個垃圾生意」

而David Webb亦於補充資料欄補充增持原因,寫上「This is not just a rubbish business.」(這不僅是一個垃圾生意)。他近期爭持其他股份,亦會在補充資料欄上補充增持原因,如4月時爭持佐丹奴(709),就寫上「Came back for another T-shirt.」(回來買另一件T恤)。