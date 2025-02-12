David Webb花逾千萬營運Webb-site資訊極多　股民常用CCASS倉位炒股

獨立股評人David Webb在其創立的資料庫網站Webb-Site上宣布，因罹患前列腺癌，他的生命所剩無幾，計劃在衰竭前關閉Webb-Site。消息震驚股壇。雖然Webb-Site設計簡潔，但多年來整合了上市公司董事公開資料、證監會牌照人士等多方數據，特別是中央結算(CCASS)倉位的變動，成為專業人士、金融界及新聞工作者的重要資料來源，投資者、股民亦經常參考CCASS倉位進行交易，尤其在炒細價股、殼股等。

登入Webb-Site後，可以發現資料非常簡潔整體。在「Stock Code」欄輸入股票編號，即可查看公司資料，包括名稱、董事及歷年業績等。其中，CCASS一欄紀錄了該股票的發行量及各大證券目前的持股量。由於資料詳盡且更新及時，資深投資者特別喜歡查看CCASS倉位的變動，以了解每日成交情況和市場熱度，判斷貨源是否歸邊，行內人稱之為「乾」或「濕」，從而挖掘潛在的倍升股票。

網上資料顯示，早在1998年，當時32歲的David Webb退休，並創立了非牟利網站「Webb-site」，專門更新上市公司的企業資訊。他曾表示，自2003年以來，運營數據庫的花費已超過1,000萬元，尚未計及可觀的「機會成本」。此外，他提到從記者及監管機構得知，對於相關人士而言，這個資料庫是相當實用的。他曾考慮將數據轉移到香港大學的數據庫，但有指在《國安法》實施後，港大的高級管理團隊拒絕了這一建議。

CCASS將延續至紐約州伺服器 今年10月底到期

David Webb表示，Webb-site將逐步停止運營，其中人手收集上市董事資料的工作將於今年3月底停止。上市公司董事薪酬資料將更新至2024年12月，並已要求義工核實2005年至2024年的資料，之後可供下載。至於自動數據，如中央結算(CCASS)分析系統，將在他逝世後延續至位於紐約州的伺服器於今年10月底到期。個人資料則可能較早停止運營。一旦伺服器關閉，Webb-site將消失，但大部分文章仍可在網上查找，希望能保留更長久。