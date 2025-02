David Webb預告關閉Webb-site 稱只餘下「以月計的壽命」

他指自已在1998年創立Webb-site,自2003年以來營運數據庫的花費已超過1,000萬元,而不少記者、監管機構、分析員及投資者經常向他表示,數據非常有用。在2020年患癌後,他曾考慮將數據轉移到香港大學數據庫,但指在國安法實施後,港大的高級管理團隊拒絕了提案,並指原因留待大家自己參詳(draw your own conclusions about why that might be)。

作五大決定 董事數據收集下月底停止

他在文中安排Webb-site的後續工作,稱雖然有AI的幫助,仍仍必須有人手維護伺服器,及判斷數據的爭議,因此在「幾乎沒有選擇,也沒有時間」(leaves me out of options and nearly out of time)下作出以下五大決定: