David Webb預告關閉Webb-site 稱只餘下「以月計的壽命」

David Webb指，目前唯一的願望是希望能活到他8月、即他60歲生日。(資料圖片)

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb於其創立的網站以「即將結束的Webb-site」(The coming end of Webb-site)發表文章，稱自己於2020年6月公開患上前列腺癌後，經歷4個治療方案，包括求助海外實驗性治療後，目前只餘下以月計的壽命，並預告他所創立的Webb-site將會消失。

2020 年公開患上前列腺癌

David Webb指，未預料自己患癌後仍能活5年，而5年生存率一般只有30%，目前其病情及副作用已令他生活困難，目前唯一的願望是希望能活到他8月、即他60歲生日。

他指自已在1998年創立Webb-site，自2003年以來營運數據庫的花費已超過1,000萬元，而不少記者、監管機構、分析員及投資者經常向他表示，數據非常有用。在2020年患癌後，他曾考慮將數據轉移到香港大學數據庫，但指在國安法實施後，港大的高級管理團隊拒絕了提案，並指原因留待大家自己參詳(draw your own conclusions about why that might be)。