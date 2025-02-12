David Webb預告關閉Webb-site 稱只餘下「以月計的壽命」

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb於其創立的網站以「即將結束的Webb-site」(The coming end of Webb-site)發表文章，稱自己於2020年6月公開患上前列腺癌後，經歷4個治療方案，包括求助海外實驗性治療後，目前只餘下以月計的壽命，並預告他所創立的Webb-site將會消失。
2020年公開患上前列腺癌
David Webb指，未預料自己患癌後仍能活5年，而5年生存率一般只有30%，目前其病情及副作用已令他生活困難，目前唯一的願望是希望能活到他8月、即他60歲生日。
他指自已在1998年創立Webb-site，自2003年以來營運數據庫的花費已超過1,000萬元，而不少記者、監管機構、分析員及投資者經常向他表示，數據非常有用。在2020年患癌後，他曾考慮將數據轉移到香港大學數據庫，但指在國安法實施後，港大的高級管理團隊拒絕了提案，並指原因留待大家自己參詳(draw your own conclusions about why that might be)。
作五大決定 董事數據收集下月底停止
他在文中安排Webb-site的後續工作，稱雖然有AI的幫助，仍仍必須有人手維護伺服器，及判斷數據的爭議，因此在「幾乎沒有選擇，也沒有時間」(leaves me out of options and nearly out of time)下作出以下五大決定：
- 首先，David Webb的助手將會對香港上市公司董事及其顧問等(如銀行家、律師、核數師、財務顧問等)的所有手動數據收集，在今年3月31日起停止；
- 董事薪酬數據將涵蓋至2024年12月底的財政年度，並請志願者專注完成和驗證2005年至2024年數據，然後提供完整下載；
- 自動數據收集(如CCASS、證監會持牌人、香港律師事務所)將持續運作至他去年後的第一個10月31日，但如果在他去世後收集軟件出錯，則會無法更新而提前停止；
- 一旦Webb-site伺服器關閉，網站會消失，但大部分文章仍可在互聯網檔案館找到，並希望可長期運作；
- Webb-site取得很多成就，同時亦有很多問題未解決，但近年香港面臨新經濟問題，他會嘗試在健康允許情況下，再留下幾篇文章以表達他的看法。