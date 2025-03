David Webb「最後禮物」 擬將Webb-site數據存放GitHub

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb於上月中預告將關閉Webb-site,主要由於自己於2020年6月公開患上前列腺癌後,目前其病情及副作用已令他生活困難,生命已屆以月計。David Webb最新補充指,計劃將Webb-site所有資料連同其開發的收集軟件,一併上傳至GitHub的公共儲存庫,供所有感興趣的人士現在或將來都可以繼續使用,「作為我對公共利益的最後禮物」(as my final gift to the public interest)。

David Webb指,自上月公布消息後,收到各界致敬及祝福,部分留言更令他流下眼淚,雖然未能逐一回覆,但每一條留言對他及家人都意義重大,令他知道自己的工作對其他人的重要。