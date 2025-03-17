David Webb「最後禮物」 擬將Webb-site數據存放GitHub

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb於上月中預告將關閉Webb-site，主要由於自己於2020年6月公開患上前列腺癌後，目前其病情及副作用已令他生活困難，生命已屆以月計。David Webb最新補充指，計劃將Webb-site所有資料連同其開發的收集軟件，一併上傳至GitHub的公共儲存庫，供所有感興趣的人士現在或將來都可以繼續使用，「作為我對公共利益的最後禮物」(as my final gift to the public interest)。
David Webb指，自上月公布消息後，收到各界致敬及祝福，部分留言更令他流下眼淚，雖然未能逐一回覆，但每一條留言對他及家人都意義重大，令他知道自己的工作對其他人的重要。
Webb-site編輯部分「必須隨我而亡」
另外，他亦收到超過100個請求及建議，希望繼續推動Webb-site的工作。不過他強調，不希望Webb-site為點擊率、加密詐騙或更糟的東西所污染，用作倡導其不會批準的事件，其編輯部分「必須隨我而亡」(has to die with me)。
目標4月能完成第一次數據轉存
David Webb又指，不會對各界如何使用這些資料承擔責任，並且允許商業化，僅要求對基礎數據庫進行署名，希望至少有一個公共利益機構能夠看到繼續收集數據並免費提供的價值。他表示，在健康狀況允許下，目前需要清理某些從未公開的內部數據，並希望在4月能完成第一次數據轉存(dump done)。