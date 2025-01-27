DeepSeek成美股「黑天鵝」？納指100期貨盤前瀉逾700點　「股王」Nvidia跌近一成(更新)

【17:45更新】納指100期貨盤前挫逾700點

內地AI黑馬DeepSeek (深度求索)自上周末推出其R1模型後，迅速引發市場震動，其僅用10分之1的成本(550萬美元和2,000張芯片)，就達到了GPT-o1級別的表現。據悉，在第三方基準測試中，DeepSeek R1的表現甚至超越了OpenAI、Meta及Anthropic等美國頂尖人工智能(AI)企業。內地AI技術突破的消息對全球芯片帶來影響，「股王」輝達(Nvidia或英偉達)等多隻芯片股在美股夜盤時段急跌。

納指100期貨在美股盤前急瀉逾700點或3.32%；道指期貨盤前跌近1%或409點。