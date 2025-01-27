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財經
2025-01-27 17:52:00

DeepSeek成美股「黑天鵝」？納指100期貨盤前瀉逾700點　「股王」Nvidia跌近一成(更新)

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DeepSeek爆紅成美股「黑天鵝」？Nvidia等多隻芯片股急挫

DeepSeek爆紅成美股「黑天鵝」？Nvidia等多隻芯片股急挫。

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【17:45更新】納指100期貨盤前挫逾700點

內地AI黑馬DeepSeek (深度求索)自上周末推出其R1模型後，迅速引發市場震動，其僅用10分之1的成本(550萬美元和2,000張芯片)，就達到了GPT-o1級別的表現。據悉，在第三方基準測試中，DeepSeek R1的表現甚至超越了OpenAI、Meta及Anthropic等美國頂尖人工智能(AI)企業。內地AI技術突破的消息對全球芯片帶來影響，「股王」輝達(Nvidia或英偉達)等多隻芯片股在美股夜盤時段急跌。

納指100期貨在美股盤前急瀉逾700點或3.32%；道指期貨盤前跌近1%或409點。

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AI晶片巨企輝達(Nvidia或英偉達)在美股夜盤跌7%。(資料圖片) 「股王」Nvidia跌近一成。 納指100期貨盤前瀉逾700點。

多隻科技巨企盤前大瀉   台積電插逾一成

截止發稿，美股芯片股普遍下挫，AI晶片巨企輝達(Nvidia或英偉達)美股夜盤跌近一成；博通、台積電跌超一成；MicroStrategy一度跌超7%；Coinbase和MARA Holdings跌超5%；AMD跌近5%。與此同時，主導星際之門計劃的軟銀集團(日：9984)跌逾8%，創下去年11月1日以來的最大跌幅。

另一方面，在憧憬AI應用普及下，有關消息刺激多隻在港上市Saas概念股向上，微盟(2013)一度升5.4%；匯量科技(1860)及醫渡科技曾升約6%。

DeepSeek的推出被外媒形容為「標誌著中國在人工智能領域日益增強的自主創新能力」。分析指出，內地AI的突發進展可能迫使市場重新評估美股芯片股的前景，並有可能成為影響由AI驅動的美股上升的一個「黑天鵝」事件。

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