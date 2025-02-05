DeepSeek掀起熱潮 多留意港股AI機遇。（資料圖片）

新年前，恒指重上了2萬點，DeepSeek的出現亦帶動了港股AI版塊大升，當中有巨頭如阿里巴巴 (9988)、百度 (9888.HK)，亦有其他公司如商湯 (0020.HK)、美圖 (1357.HK)及筆者之前在文章介紹過的金山雲 (3896.HK)等等。相信在DeepSeek熱潮下，這些AI概念股都會繼續有炒作及投資機會。 特朗普的「Art of Deal」技倆 不過，美國那邊似乎在新一年也不太給面子，美國總統特朗普在上週六簽署了關稅命令，對加拿大及墨西哥進口貨品25%的關稅，對加拿大能源進口徵收10%的關稅，對中國進口貨品徵收10%的關稅。雖然這並不意外，畢竟市場也預期了加關稅，大家也深明特朗普的「Art of Deal」技倆，也不會把早前特朗普向中方釋出的善意完全當真，因此港股市場現階大概不會跌太多，但仍然需要小心為上。 筆者在上星期節目中曾簡單講述過DeepSeek事件，但文章中仍未有仔細談過，因此會在本篇文章再談談DeepSeek事件一些新進展、對股市的影響、以及當中有什麼機會。

1月20日，背景來自幻方量化的DeepSeek發表了R1模型。據其所述，模型的預訓練費用僅為557.6萬美元，僅用了2048塊英偉達H800 GPU (針對中國市場的低配版GPU)，但卻能挑戰OpenAI GPT-4頂尖模型的性能，而且R1模型更屬於開源模型。一週後，R1模型在媒體大肆報導及社交平台的傳播下，忽然掀起了熱潮，DeepSeek更一度登頂蘋果中國和美國應用商店免費APP下載排行榜，超越了ChatGPT。 事實上，早於去年12月26日，DeepSeek前一個模型V3，已展現出現了極高性能及極低的成本，但DeepSeek一直到1月24日 (R1模型推出4天後)才開始廣為人知。可見當中存在一定的訊息差。 1月27日，受到DeepSeek消息廣泛傳播，市場大震，多間AI公司尤其是上游公司如銷售頂尖GPU的英偉達 (NVDA)立即受到市場質疑，單日大跌近17%，因DeepSeek證明了開發AI不再需要囤積頂尖NVIDIA顯示卡，因此衍生出一個疑問：「囤積頂尖英偉達顯示卡有沒有必要性？」，這直接質疑了英偉達的商業模式。 AI產業迅速淪為「毫無護城河」 不過，目前事件的最新發展已有一些新走向，包括DeepSeek成本的真實性受到質疑，而質疑的人更包括了名人如Elon Musk及美國Scale AI執行長Alexandr Wang。另一方面，美國總統特朗普亦就DeepSeek事件會晤了英偉達行政總裁黃仁勳，而據路透社指，美國商務部正著手調查DeepSeek是否使用了禁止出口至中國的美國晶片。而根據彭博社報導，美國官方亦正在調查中國AI新創公司DeepSeek是否透過新加坡的第三方管道，購入英偉達的先進晶片。 雖然上述事件不影響DeepSeek作為中國開源模型的成功，但如果美國就事件進一步收緊對中國的晶片出口，這可能將會對中國AI產業一個嚴重打擊，中國隨時由靈蛇出洞變成了「槍打出頭鳥」。如果真的是這樣，投資中國AI就要更加小心。 DeepSeek｜一文認識DeepSeek是甚麼？「80後」創始人梁文鋒背景 如何顛覆美國AI布局

不過，整體而言，DeepSeek的成功確實引起了投資者的注目，令他們意識到不能忽視中國AI，單單這點已是中國AI的極大利好。事實上，像微軟附和 OpenAI 對 DeepSeek 訓練數據的來源提出質疑的同時，微軟卻在最新的財報會議上，確認會將 DeepSeek R1 模型納入 Copilot+ PC、Azure AI Foundry 和 Github。果然，在投資角度而言，身體還是最誠實。 此外，受DeepSeek刺激，OpenAI亦可能考慮開源應對、公開完整思維鏈。Open AI CEO Sam Altman，亦罕見承認OpenAI過去在開源方面一直站在「歷史錯誤的一邊」，更表示需要想出一個不同的開源策略。 由此看來，這次DeepSeek事件的最大成功就是推進了AI開源的進展。AI的開源化由令AI產業由「超高進入門檻」迅速轉變為「毫無護城河」，更多中小型玩家可以進入戰場，而更多的軟體公司能以更低成本運用AI技術，加強軟體發展。 對於這些結合AI的軟體公司，港股有不少相關的概念股，例如文生圖/視頻的概念股就有美圖公司 (1357.HK)、快手-W (1024.HK)、以及微盟集團 (2013.HK)等。 總括而言，DeepSeek事件引起了牽連大波，後續可能還有更多發展，但目前可以確定的是，DeepSeek推進了AI開源的進展，亦引起了投資者對中國AI發展的注目。因此，我們可以就此探索DeepSeek帶來的新的投資機會，在新一年賺得盆滿缽滿。