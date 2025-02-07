DeepSeek｜征服華爾街？高盛德銀：中國市場已坐上「牛背」

內地AI新創公司DeepSeek因低成本推出高效能AI模型，吸引全球投資者重新關注中國的AI市場。華爾街投行高盛集團(美股：GS)在周二(4日)發布的研究報告中強調，今年MSCI中國指數有14%的上漲潛力。德意志銀行(美股：DB)在周三(5日)也發布研報，指出A股和港股的牛市將於2024年開始，預計中期將超過之前的高點。

《財聯社》報道，華爾街兩大投行高盛和德行在DeepSeek震撼後，重新評估中國市場，認為已經坐上「牛背」。高盛預測MSCI中國指數將從約66點漲至75點，增幅可達14%，樂觀情況下甚至可達28%。高盛亦看好中國科技股，認為技術突破將提升生產力，縮小與美中科技股之間66%的估值差距，預計有20%的收益機會，整體中國股市增長可能達7%。

高盛又指，中國政策已從預期轉向實施，行動將是穩定增長的關鍵。中國在製造業、前沿技術及人才在全球擁有優勢，並在電動車、AI及5G等領域具備規模，穩固資本市場基礎。此外，「一帶一路」將為中國開啟出口潛力，內需的回暖也將推動消費和資本市場發展。

德銀：中國的「史普尼克時刻」

德意志銀行就表示，DeepSeek的崛起是中國的「史普尼克時刻」(Sputnik Moment)，預示著中國股票的估值折價即將消失，並預期中國資產表現將超越其他地區。