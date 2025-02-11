DeepSeek｜「85後」創始人梁文峰據報身家可達近萬億　超越Nvidia黃仁勳

內地AI初創公司「深度求索」(DeepSeek)聲稱以低成本開發R1模型，震驚全球，亦使「85後」創始人梁文峰的身家水漲船高。據《彭博》對7位初創公司創始人及AI專家的調研顯示，DeepSeek的估值從10億美元到最高達1,500億美元不等，若取最高估值計算，梁文鋒持有的84%股份價值將達到1,260億美元(約9,800億港元)，身家超越輝達(Nvidia或稱英偉達)的創辦人黃仁勳。

報道指出，DeepSeek若取中間估值20億至300億美元，梁文峰憑藉84%的持股，身家可能躋身亞洲頂級科技富豪之列。

此外，報導引述加拿大電信公司Sweat Free Telecom創始人Chanakya Ramdev的樂觀觀點，認為DeepSeek的估值可達OpenAI(3,000億美元)的一半，在這一假設下，梁文峰的身家將達1,260億美元，亦將超越黃仁勳。

然而，報道也引述紐約區塊鏈公司Pastel Network創始人Jeffrey Emanuel的觀點，指出外界對DeepSeek的營收、利潤及資本結構了解不多，因此幾乎不可能準確評估DeepSeek的價值。