DeepSeek｜AI時代職場大洗牌　10大「高危」及「鐵飯碗」職業曝光

近年來，人工智能(AI)無疑是最受矚目的科技發展。隨著AI技術突飛猛進，職場正面臨前所未有的變革。不少研究指出，許多工種將逐漸被AI洪流沖走。那麼，究竟哪些職業最容易被淘汰？哪些又能成為AI時代的「鐵飯碗」？本文特別諮詢了DeepSeek，為大家整理出10大高危職業與10大穩陣行業，並提供3大防淘汰「錦囊」，幫助大家在AI時代站穩腳跟。
DeepSeek｜10大「高危」職業
以下就是DeepSeek經過「深度思考」後，列出10類「高危」職業：
- 數據輸入與處理：AI能快速準確地處理大量數據，取代重複性工作。
- 客服代表：聊天機器人可處理簡單查詢，減少對人工客服的需求。
- 倉庫和物流工人：自動化系統和無人駕駛運輸工具提高效率，減少人力需求。
- 電話銷售員：AI可分析客戶數據並自動撥打電話，取代部分電話銷售工作。
- 會計和簿記員：AI能自動處理賬目和生成報表，減少對初級會計人員的需求。
- 流水線工人：工業機器人可完成重複性和危險性高的工作。
- 翻譯：隨著機器翻譯技術的進步，簡單翻譯任務將被取代。
- 放射科醫生： AI可分析醫學影像，協助診斷，提高效率和準確性。
- 法律助理：AI可進行文檔審查和案例研究，減少對初級法律助理的需求。
- 記者: AI可自動生成簡單新聞報導，取代部分記者的工作。
DeepSeek｜10大「鐵飯碗」職業
以下就是DeepSeek經過「深度思考」後，列出10大「鐵飯碗」職業：
- 創意產業：藝術家、音樂家和作家等需創造力和情感表達，AI難以取代。
- 教育工作者：教師不僅傳授知識，還需引導學生思考和價值觀，AI難以做到的。
- 醫療保健專業人員：醫生和護士需與患者交流，提供情感支持和個性化護理，AI難以完全取代。
- 心理諮詢師：需建立信任關係並提供個性化治療方案，AI難以完全取代。
- 社會工作者：需解決複雜社會問題，需高度同理心和溝通能力，AI難以完全取代。
- 企業高管：需要制定戰略、領導團隊、應對複雜的商業環境，需要高度的判斷力、決策力和領導力，AI難以完全取代。
- 科學家和工程師：需創新思維和解決問題的能力，AI難以完全取代。
- 技術工人：水管工、電工、木匠等技術工人需要靈活的手工技能和解決問題的能力，AI難以完全取代。
- 服務業從業人員：需與顧客進行面對面交流、提供個性化服務，AI難以完全取代。
- 運動員和教練：需高度的身體素質、技巧和團隊合作精神，教練需要根據運動員的具體情況制定訓練計劃，AI難以完全取代。
DeepSeek｜3大防淘汰「錦囊」
另外，DeepSeek亦大家提供了防被AI淘汰的「錦囊」，並濃縮為3大原則。首先，升級「人機協作」技能，掌握AI工具的應用，例如ChatGPT、Midjourney，並培養「AI提示詞工程」能力，專精於AI無法取代的決策、創意和情感溝通。
其次，深耕「高價值領域」，例如轉型至需複雜判斷的職業，如心理治療師、資深工程師，或投入人性化服務產業，例如客製化教育，以及鎖定AI輔助反而增值的領域，好似如數據分析師+AI協作）。
最後，打造「跨界適應力」，每三年更新核心技能組合，培養適應性強的人格，具備深度專業與廣度視野，並建立個人品牌和人脈護城河。