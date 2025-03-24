DeepSeek｜AI時代職場大洗牌　10大「高危」及「鐵飯碗」職業曝光

近年來，人工智能(AI)無疑是最受矚目的科技發展。隨著AI技術突飛猛進，職場正面臨前所未有的變革。不少研究指出，許多工種將逐漸被AI洪流沖走。那麼，究竟哪些職業最容易被淘汰？哪些又能成為AI時代的「鐵飯碗」？本文特別諮詢了DeepSeek，為大家整理出10大高危職業與10大穩陣行業，並提供3大防淘汰「錦囊」，幫助大家在AI時代站穩腳跟。