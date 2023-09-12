Dojo超級電腦帶動Tesla狂升一成　大摩睇好目標價飆至400美元

Tesla特斯拉（美：TSLA）旗下Dojo超級電腦計劃已於今年7月開始投產，並宣布將用於訓練自駕汽車人工智能（AI）模型。投行摩根士丹利就此發表報告，指Dojo超級電腦，可能令Tesla更快採用自動駕駛的士及網絡服務，加快業務發展，甚至令公司市值增加約6,000億美元（折合約4.68萬億港元），因此看好Tesla目標價至400美元。

Dojo超級電腦有助提升Tesla業務發展

大摩研究團隊在報告中表示，Dojo超級電腦有助提升Tesla的機器人的士（Robotaxis），以及網絡服務能力，從而助力提升公司整體市值。研究團隊分析師Adam Jonas預料，Dojo因在處理大量數據方面的能力強勁，可能讓Tesla取得明顯優勢，令市值或升至10萬億美元。

Tesla亦積極發展人工智能。自2021年以來，Tesla已一直提到Dojo如何在人工智能和自動駕駛技術方面賦予優勢；今年7月，Tesla行政總裁馬斯克告訴投資者，表示Tesla將Dojo超級電腦項目上投資超過10億美元（折合約78.32億港元）。

大摩睇好目標價飆至400美元

大摩睇好的消息曝光後，Tesla特斯拉周一（11日）股價升逾一成，收報273.58元，目前市值約8,683.41億美元。至於Tesla的股價自年初起已上升超逾一倍，達153.08%。該股上周五收報248.5美元。同時大摩的分析師亦將該股評級，從中性上調至增持，大幅上調六成，並將其12個月目標價從250美元上調至400美元，成為首選股份。