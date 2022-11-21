Domino's中港澳代理達勢通過上市聆訊

據港交所（388）最新資料顯示，全球最大披薩公司達美樂披薩（Domino's Pizza）的中港澳獨家特許經營商達勢股份（DCP Dash）已通過上市聆訊，將在香港集資上市，保薦人為美銀美林。

達勢股份是達美樂比薩在中國大陸、香港和澳門的獨家總特許經營商。於2019年、2020年、2021年三年均錄得虧損，虧損亦持續擴大，順序蝕1.8億元（人民幣，下同）、2.7億元、4.7億元；同期分別錄得收入8.4億元、11.0億元及16.1億元。截至今年6月底止6個月虧損為9,550萬元，收入按年上升18.6%。

此外，於2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止半年，達勢股份的同店銷售增長分別錄得7.3%、9%、18.7%及13.9%。截至今年9月底止9個月，同店銷售增長為11.2%，收益錄得14.42億元，較2021年同期上揚21.2%。

根據達勢股份與Domino’s International於2017年6月1日訂立的總特許經營安排，經營權為期10年，將於2027年6月1日屆滿，之後集團可自行選擇向Domino’s International重續另外兩個10年。

特許經營協議2027年中到期 可續兩個10年

根據招股文件資料，勢達股份於截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六個月根據總特許經營協議向Domino’s Pizza, Inc.的集團支付的費用總額分別3,950萬元、5,070萬元、1.15億元及2,920萬元。該費用包括根據總特許經營協議分期支付的總特許經營費，以及軟件許可費及年度升級費。

協議亦要求集團於2026年年底前維持1,000家門店，而集團預期於2022年開設120家新店，2023年開設180家新店，2024年、2025年及2026年分別開設約200家至300家新店。達勢股份相信市場需求足以支撐門店擴張計劃，且達勢股份亦已採取一套可行性標準及門店擴張管理措施來成功地執行計劃。達勢股份最新共有562家門店。

根據《CNBC》早前報道，美國Domino’s Pizza於達勢股份持有15.7%權益。