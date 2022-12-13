Domino’s Pizza中港特許經營商達勢今起招股入場費5050元 業聚醫療集資近5億

今起再多兩隻新股招股，其中Domino’s Pizza達美樂比薩中國內地、香港及澳門特許經營商達勢股份（1405）今起至本周五招股，計劃發售1,135萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成。招股價介乎每股46至50元，集資最多5.68億元，所得約90%將於未來兩年用於擴張門店網絡，餘下10%將用作一般企業用途。每手100股計入場費5,050.4元，預計12月23日掛牌。獨家保薦人為美銀證券。

根據招股書披露，達勢在中國大陸14個城市直營569家門店，為中國前五大比薩品牌中增長最快的公司，按2021年的銷售收入計算亦位列中國第三大比薩公司。

儘管門店數量快速增長，但達勢期內持續虧損，截至2021年12月31日止3個年度淨虧損順序為1.82億人民幣、2.74億人民幣及4.71億人民幣，今年6月底止半年蝕9,547.5萬人民幣。

達勢過去3年錄得淨虧損 業聚醫療上半年多賺逾倍

另外，動脈及血管手術介入醫療器械製造商業聚醫療（6929）亦於同期招股，計劃發行5,463.3萬股，一成在港作公開發售，發售價為每股8.8元，集資最多近4.81億元，所得款項30%擬用於在研產品開發及商業化，54.2%用於擴大產能，10.8%用於旨在擴大其產品組合及增強研發能力而進行的潛在戰略收購，5%用作營運資金及用於其他一般企業事項。業聚醫療每手500股，一手入場費4,444.35元，預期將於12月23日掛牌，中金公司、建銀國際為聯席保薦人。業聚醫療引入富陽產業基金投資管理為基石投資者，投資額3.14億元。

業聚醫療是專營經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）手術介入器械的全球主要醫療器械製造商，產品銷往全球逾70個國家和地區，在全球主要司法管轄區擁有超過180項授權專利，其中在美國和中國境內分別擁有31項和56項授權專利。上半年收入為6,885.1萬美元，按年增長20.08%，錄得純利803.7萬美元，增長1.42倍。