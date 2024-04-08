DONKI擴張太急致亞洲店盈利大跌　冀一年內重整業務

近年在香港冒起的日式連鎖超市，最耀眼的可算是DON DON DONKI。不過《日經亞洲》報道，DON DON DONKI母公司日本泛太平洋國際控股(Pan Pacific International Holdings)海外業務下滑，承認過去數年於日本以外的亞洲地區開店速度太快，近年相關分店的盈利大跌，計劃放慢擴張步伐，將於一年內重整日本以外的亞洲業務，包括計劃派日本員工至亞洲的門市，以灌輸日本DON DON DONKI的管理知識。

派員工到亞洲門市 灌輸日式管理知識

雖然泛太平洋國際控股去年下半年純利482億日圓(約24.9億港元)，按年增長31%，惟集團總裁吉田直樹(Naoki Yoshida)曾於2月的業績會上致歉指出，集團需要多一點時間來商討亞洲業務，目前應放慢擴張步伐，並建立穩固的管理結構。

集團於2017年衝出日本，及後經歷三年虧損，在2021年實現每間分店錄得1.78億日圓營業利潤，惟在截至去年6月底止，營業利潤下降了四分之三。

變千篇一律乏地區風格 產品與當地需求脫節

Naoki Yoshida說，這些門市已變得千篇一律，缺乏各自地區的風格。亞洲門市主要販售日本進口食品，意味着當地員工向當地製造商採購的能力有限，僅由日本總部負責採購，所販售的產品亦與當地需求脫節。報道又提到，其中一個潛在的改革方法是要求各海外分店跟隨日本DON DON DONKI門市的管理方式，從進貨、定價到庫存管理等，都由門市員工處理，以提高對成本的意識。