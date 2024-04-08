熱門搜尋:
DSE 2024 雪龍2號 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-04-08 15:37:55

DONKI擴張太急致亞洲店盈利大跌　冀一年內重整業務

分享：
DONKI首間在港門店於2019年開設，至今在港擁有10間門店。(資料圖片)

DONKI首間在港門店於2019年開設，至今在港擁有10間門店。(資料圖片)

近年在香港冒起的日式連鎖超市，最耀眼的可算是DON DON DONKI。不過《日經亞洲》報道，DON DON DONKI母公司日本泛太平洋國際控股(Pan Pacific International Holdings)海外業務下滑，承認過去數年於日本以外的亞洲地區開店速度太快，近年相關分店的盈利大跌，計劃放慢擴張步伐，將於一年內重整日本以外的亞洲業務，包括計劃派日本員工至亞洲的門市，以灌輸日本DON DON DONKI的管理知識。

吉田直樹說，DONKI亞洲門市已變得千篇一律，缺乏各自地區的風格。(網上圖片) DONKI首間在港門店於2019年開設，至今在港擁有10間門店。(資料圖片) DONKI首間在港門店於2019年開設，至今在港擁有10間門店。(資料圖片／陳奕釗攝) DONKI首間在港門店於2019年開設，至今在港擁有10間門店。(資料圖片／陳奕釗攝) DONKI首間在港門店於2019年開設，至今在港擁有10間門店。(資料圖片／羅庸軒攝) DONKI首間在港門店於2019年開設，至今在港擁有10間門店。(資料圖片) DONKI首間在港門店於2019年開設，至今在港擁有10間門店。(資料圖片／羅庸軒攝) DONKI首間在港門店於2019年開設，至今在港擁有10間門店。(資料圖片) DONKI首間在港門店於2019年開設，至今在港擁有10間門店。(資料圖片)

派員工到亞洲門市 灌輸日式管理知識

雖然泛太平洋國際控股去年下半年純利482億日圓(約24.9億港元)，按年增長31%，惟集團總裁吉田直樹(Naoki Yoshida)曾於2月的業績會上致歉指出，集團需要多一點時間來商討亞洲業務，目前應放慢擴張步伐，並建立穩固的管理結構。

集團於2017年衝出日本，及後經歷三年虧損，在2021年實現每間分店錄得1.78億日圓營業利潤，惟在截至去年6月底止，營業利潤下降了四分之三。

變千篇一律乏地區風格 產品與當地需求脫節

Naoki Yoshida說，這些門市已變得千篇一律，缺乏各自地區的風格。亞洲門市主要販售日本進口食品，意味着當地員工向當地製造商採購的能力有限，僅由日本總部負責採購，所販售的產品亦與當地需求脫節。報道又提到，其中一個潛在的改革方法是要求各海外分店跟隨日本DON DON DONKI門市的管理方式，從進貨、定價到庫存管理等，都由門市員工處理，以提高對成本的意識。

目前在港擁10間店

目前日本泛太平洋國際在香港及台灣擁有40間門店。首間在港門店於2019年開設，至今在港擁有10間門店。公司曾於2021年定下目標，希望在2024年6月底時，在港擁有24間門店。

瑞銀證券日本高級分析師Takahiro Kazahaya認為，DON DON DONKI在亞洲快速開店，然而集團的組織實力跟不上擴張規模，需加強其組織結構。

八達通全國通互通城市｜廣東、上海等336城市一文睇清（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海市（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江蘇省、浙江省、安徽省、福建省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江西省、山東省、河南省、湖北省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、海南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜重慶市、四川省、貴州省、雲南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜西藏自治區、陝西省、甘肅省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受