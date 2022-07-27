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財經
2022-07-27 13:53:45

Dove母公司Unilever成功轉嫁部份成本升幅 半年銷售增長8%勝預期

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Dove母公司Unilever成功轉價部份成本上升 半年銷售增長8%勝預期

Unilever為世界最大的消費品公司之一，產品由洗衣粉至雪糕都有，Ben & Jerry's就是旗下品牌。（網上圖片）

擁有Dove、凡士林及家樂版（Knorr）等多個知名消費品牌的Unilever（聯合利華）公布業績，受惠於集團產品加價，上半年基本銷售增加8.1%，其中來自價格升幅為9.8%，銷售量則按年下跌1.6%，整體銷售表現勝預期。Unilever同時調高全年銷售指引，增長主要會由價格，或會對銷售量造成一定壓力。

Unilever半年收入增長14.9%296億歐元（約2,358億港元）。核心經營利潤按年增長4.1%50億歐元。

Unilever是世界上最大的消費品公司之一，因疫情爆發引致供應鏈斷裂而面對成本飆升壓力。烏克蘭的戰爭亦推高了能源成本，並使小麥、葵花油和用於包裝的紙漿等原材料的價格創下歷史新高，令經營利潤率從去年同期的18.8%降至17%

公司首席財務官 Graeme Pitkethly 在與記者的電話會議上預計，通脹高峰將在下半年到來，但相信來不及在本季內調整。

家庭護理業務因為較受成本上升影響，價格調整最多，令銷售錄得10.7%的增長，美容及個人護理增長7.5%，都是由價格及優勢美容和保健產品的強勁銷售所帶動。食物及新鮮食品增長7.3%，惟銷售量倒退0.9%

在公司優先市場中，美國和印度再次強勁增長，而中國的銷售受到第二季度封城的影響。

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