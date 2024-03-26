DWAC與特朗普旗下媒體公司合併　Trump身家大增312億元｜美股

美國即將迎來大選，繼共和黨德桑蒂斯，在總統提名初選前退選並支持特朗普後，美股市場上亦掀起一場支持特朗普熱潮。最新特朗普旗下社交平台Truth Social母公司終於成功借殼上市，周一完成與特殊目的收購公司（SPAC）Digital World Acquisition Corp（美：DWAC）的合併。
DWAC周一股價上漲逾35%
DWAC周一（25日）股價上漲逾35%，報49.95美元，成交額10.42億美元，股份周二將以Trump Media & Technology名稱及股票代號「DJT」進行交易。
而DWAC今年累升近1.9倍，特朗普在DJT持有58%股份，總值39億美元，而其身家單日大增逾65億美元（折合約300億港元）。
DWAC單日爆升近九成
此前德桑蒂斯退選消息後，「特朗普概念股」集體彈高，部分年初至今更升已逾3倍。特朗普旗下公司通過SPAC上市的空殼公司「Digital World Acquisition Corp」（美：DWAC），收報49.69美元，升88.36%。該股在過去5個交易日已上升一倍以上，1月開局後該股升184.76%。
受保守派歡迎的影片共享平台「Rumble」（美：RUM）的股價升36.21%，至4.89美元；曾受特朗普2020年總統連任競選團隊聘請，而開發手機應用程序的軟件開發商「Phunware」（美：PHUN），收市升41.55%，報0.36美元，該股年初至今已升逾3倍，達348.38%。
至於與特朗普旗下多間酒店獲得，並Sharecare認證的「Remark Holdings」（美：MARK），升40.26%，報0.54美元。該股持有Sharecare部份股權。