DWAC與特朗普旗下媒體公司合併　Trump身家大增312億元｜美股

美國即將迎來大選，繼共和黨德桑蒂斯，在總統提名初選前退選並支持特朗普後，美股市場上亦掀起一場支持特朗普熱潮。最新特朗普旗下社交平台Truth Social母公司終於成功借殼上市，周一完成與特殊目的收購公司（SPAC）Digital World Acquisition Corp（美：DWAC）的合併。

DWAC周一股價上漲逾35%

DWAC周一（25日）股價上漲逾35%，報49.95美元，成交額10.42億美元，股份周二將以Trump Media & Technology名稱及股票代號「DJT」進行交易。

而DWAC今年累升近1.9倍，特朗普在DJT持有58%股份，總值39億美元，而其身家單日大增逾65億美元（折合約300億港元）。