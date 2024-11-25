DYNAM半年純利升17%維持派息 飛機租賃收益飆六成

於日本經營日式彈珠機遊戲館的DYNAM JAPAN(6889)公布9月底止半年業績，期內純利35.76億日圓(約1.19億港元)，按年多16.9%；收入637.53億日圓(約34.69億元)，跌1%；每股盈利3.1日圓，中期息維持每股2.5日圓。

分部表現方面，集團期內日式彈球機業務收益601.77億日圓(約32.74億港元)，減3.2%。飛機租賃業務DynamAviation錄收益35.76(約1.95億港元)，大升63.4%。

日式彈珠機行業兩極分化加劇

DYNAM指，期內隨著外部需求增加及就業及家庭收入狀況趨於改善，日本經濟已步入溫和復甦之路。另一方面，由於海外經濟下滑、外匯市場波動、原材料及能源價格飆升等相關風險，未來前景仍不明朗。集團又指，日式彈珠機行業兩極分化加劇，其主要由於併購重組所致，加上消費者娛樂選擇多樣化等原因導致客戶數量減少，多間日式彈珠機遊戲館繼續暫停營業或關閉。日式角子機市場保持穩定，主要受智能日式角子機遊戲機的推出所帶動，尤其是年輕一代的客戶數量有所增長。另一方面，安裝智能日式彈珠機，以及引入配備新遊戲功能「幸運觸發器」的日式彈珠機，將為玩家帶來了更新穎的遊戲體驗，令日式彈珠機的復甦廣受期待。