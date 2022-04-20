Elon Musk擬投放780億至1170億元個人資金收購Twitter

Tesla(美︰TSLA)行政總裁Elon Musk早前入股Twitter(美：TWTR)後提出全面收購，現正積極籌集資金。《紐約郵報》引述消息報道，Elon Musk願意動用100億至150億美元(約780億至1,170億港元)的個人資金作為收購Twitter之用。Elon Musk正評估各種債務方案，包括考慮抵押持有的Tesla股份。另外，摩根士丹利亦可能協助籌集100億美元(約780億港元)貸款。

報道引述知情人士表示，Elon Musk尋找支持者的難度似乎比預期更大，一些投資者對參與為Elon Musk提供資金持謹慎態度。至於對銀行而言，鑑於Tesla股票的波動性，為Tesla股票提供貸款亦具風險。Elon Musk可能還會考慮利用其持有的9.1%股份借款，這可能會額外籌集數十億美元資金。

Twitter毒丸計劃阻收購

私募股權投資公司Apollo(美：APO)日前據報正考慮參與競購，並可能向Elon Musk或私募股權投資公司Thoma Bravo LP等其他競購者提供股權或債務融資。

Elon Musk此前表示向Twitter提出無約束力的收購提議，擬以每股54.20美元的現金全面收購Twitter，相當於Twitter市值433.6億美元。Twitter召開會議後，其董事會認為Elon Musk的提議不受歡迎。為限制Elon Musk持股比例，正醞釀抵禦敵意收購的「毒丸計劃」。若任何人或公司持有Twitter股權超過15%，又未得董事會批准，將會自動觸發計劃，股東可以當時市價的一半購入額外股票。