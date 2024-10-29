ESG大趨勢系列｜上市公司商會ESG考試 首兩輪合格比例28% 「為業界做咗次體檢」 評估熟書程度約七成

香港上市公司商會今年6月推上市規則導向的「ESG認證專業人員」(ESGCP)考試，並分別在7月及10月進行兩次考試，合共錄約180人應考，惟合格比例僅28%。香港上市公司商會總幹事黃明偉及ESGCP知識夥伴沛然環保(8320)行政總裁胡伯杰接受本報訪問時表示，雖然合格比例較預計為低，惟平均得分亦有約七成，認為業界相關認知不差，只是綜合技能須改善。胡伯杰指，ESGCP等於「做咗一次體檢」，結果反映業界仍須更全面性的深入學習，「係識嘅，但識到幾多程度？去唔去到一個專業程度？原來係未夠嘅。」 記者：林靜 攝影：吳康琦

港交所(388)2012年發布ESG自願性披露提供框架；2016年將披露升級至半強制層面；2019更全面調整至「不披露就解釋」的強制層面；2026年將進一步納入氣候風險及範圍3(Scope 3)披露，反映上市公司ESG報告要求一直提升。 合格要求高 料過關比例可漸增 ESGCP考試一年約設4次，除了港交所的指引，亦涵蓋「氣候相關財務揭露」(TCFD)、「科學碳目標倡議」(SBTi)及「國際永續準則委員會」(ISSB)，為目前唯一針對上市規則的ESG考試。考生在60條考題中，答對80%即48題即合格並獲頒發專業認證，每年仍須維持10小時的持續專業培訓(ESGCPT)。胡伯杰指，過去兩次應試者主要是上市公司及周邊產業從業員，涉及不同行業如地產、金融、製造業、非政府組織(NGO)、會計、律師，甚至交易所員工；同時年齡層廣泛至大學學生及「七十幾歲都有」。 上市公司商會本來估計ESGCP合格比例約三至四成，對於目前不足三成，胡伯杰相信因為業界對新考試未掌握，並不排除有人因輕視而「裸考」，結果「真係測試到原來得六成七成(水平)，仲爭啲」。他指考試令「佢哋知道自己爭啲咩，如果唔係永遠覺得自己無問題，所以合格率我哋揸得好緊」，而部分人在第二次應考後已合格，相信合格比例會逐漸回升。 黃明偉稱，低合格比例「唔係特登」，強調ESGCP須保持一定難度，「唔可以求其，拎得呢個資格，真係要熟書。」

基本理論熟悉 實際應用有誤解 所謂「仲爭啲」，胡伯杰指市場普遍掌握主要理論，在企業管治守則、策略、風險管理等是強項，惟一旦深入數字計算等實用層面，便有誤解，反映綜合應用上仍須加強，「可能港交所有10樣嘢要你睇，但我做開得3樣，如果有新場景，就唔知道原來仲要comply with(符合)其他範疇」。他舉例「出事」的部分包括上市規則中的附錄內關於關鍵績效指標(KPI)的計算，如再造水是否計入廢水？購電的排放如何衝量計入Scope 2抑或Scope 3？「大部分人揀嘅都係misconception(錯誤概念)嘅答案。」 黃明偉表示，香港推行ESG其中一大挑戰在相關人才供應，而當「個個都話自己識，點樣證明自己識？」他指，上市公司商會的宗旨之一是推動市場整體水平上升，ESGCP正正起到作用，「如果你唔知自己錯，咁咪會繼續錯落去，市場水準就唔會提高，透過考試更可以矯正返個concept(概念)。」他又認為，業界除了要明白條例，亦要明白條例背後的意義，在制定計劃及策略時便會有更全盤性及針對性的考慮，更理解到市場的真正需求。 支持機構逾30個 目標萬人應考 黃明偉又指，ESGCP考試推出初期有約18個機構支持，不足5個月支持機構名單已大增至逾30個。除了幫手宣傳，支持機構的課程亦會計入ESGCP每年10小時的持續專業培訓計劃，他估計會陸續有不少相關課程出現，變相一個考試鼓勵市場形成一條生態鏈，是一箭雙鵰。 胡伯杰估算，圍繞上市公司工作的相關人員涉及10至20萬人、當中工作上關連ESG者料數萬人，因此ESGCP會以累計上萬人的應試人數為目標。

長遠冀設發牌制度 領行業走向專業化 香港上市公司商會推出上市規則導向的ESGCP考試，黃明偉指，ESGCP短期目標是推動及提升不同學員及階層的讀書興趣；中線目標是更多院校成立課程，建立學習氛圍；長線更希望可以發展出一個專業發牌制度，「即係你做一個經紀要考牌，我做ESG從業員都需要有某一類認證，呢個都係一個專業。而家我哋自發性，長遠希望得到政府或交易所認可。」 黃明偉稱，近年上市公司ESG披露要求持續增加，大部分企業以抽調人手形式去配合，「呢10年8年大家一路摸住行，邊學邊做，無正統訓練」，直至近年不斷有相關課程及考試出現，才走到新階段。他又認為，整個行業專業化才能有更好發展，而市場目前的ESG人才缺口仍大。

人才缺口或須5至10年填補 本地大學近年才出現ESG相關的碩士課程，胡伯杰認為，目前市場最缺乏的是擁有綜合能力的人才，即不單只做報告，「仲有我點樣借助綠色科技、綠色金融同政府政策等去做？呢啲書本都無」。他估計，要本港ESG行業走向專業化，或至少要等5屆相關專業的學生畢業，「講緊都要5至10年」。