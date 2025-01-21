ESG大趨勢系列｜推「Future Mumpowered」支援婦女重投職場 宏利MPF：全職媽媽需要機會更需要自信

為家庭默默付出數載甚至數十載的全職媽媽，一旦想重返職場所面對的困難，除了如何覓得一個機會，還有如何跨過心理上那一道關卡。宏利去年起發起「Future Mumpowered」計劃，目的是吸引全職媽媽重投職場。宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡回顧項目時承認，計劃推進初期「都有啲氣餒」，主要由於有興趣重返職場與實質重返職場的媽媽人數有一定差距，「第一年我哋發現唔係一講就做到，要好多前期心理支援，要俾多啲信心媽媽，佢哋先可以行到後面一步」；惟當有成功例子出現後，正面迥響亦隨之而來。她表示，未來仍會繼續加強計劃及擴展受惠對象，並希望帶動更多機構一起參與。

按統計處數據，2024年第三季香港15歲以上非從事經濟活動的女性人數有176.22萬人，較男性的111.14萬人多58.6%，主要由於因「料理家務」理由而退出職場的女性多達56.82萬人，男性則只有3.92萬人，差距達14倍。如何發掘這批女性的經濟動力，近年亦成為勞動力短缺情況下的一個關注議題。

「Future Mumpowered」為宏利MPF去年聯乘慈善平台「Share for Good愛互送」推出，主要透過為香港婦女提供職前培訓、工作配對以及家庭預算管理，同時開設各類工作坊及職位及以家庭友善工作文化，吸引更多全職媽媽重投社會。目前參與企業有14間，受惠機構8間，啟動初期目標是可讓100名有子女就讀小一至小六的婦女受助。

逾300人參與工作坊 5人重返職場

何精怡透露，在「職前培訓」一項中，已有超過300名婦女參與旗下的工作坊，而至今透過計劃在宏利就職的媽媽有5位。她指，雖然有為數不少的婦女參與工作坊並獲得資訊，但「大家一開始諗得簡單咗，見佢哋聽簡介時好興奮好踴躍，但當進一步跟進時，講講下佢哋又會縮」，因而發現除了資訊，這些媽媽需要的還有自信，「呢啲位我覺得大家仲要俾多少少時間去做。」

何精怡表示，宏利整體上是實施混合(hybrid)工作模式，在部門主管的協調下可以安排員工在家工作(WFH)，而針對媽媽員工，集團同時會在上班時間上提供彈性，「即係anytime(任何時間)，要時間湊小朋友返學、或者要時間照顧小朋友都可以配合。」不過，不少媽媽在請假或要求彈性上班時間時仍會戰戰兢兢，「怕俾人覺得偷懶，怕俾人話講大話，唔知人哋會點睇自己，佢哋會有呢啲枷鎖。」因此，她指「Future Mumpowered」未來會透過觀察現有的成功例子在職場上所面對的窒礙，再完善現有計劃配合，吸引多媽媽加入之餘，亦可帶動其他機構仿效。

提供條件為退休生活規劃 自給自足

事實上，何精怡在初為人母時亦曾經短暫離開職場，作為「過來人」，她指「生小朋友時覺得自己停滯咗」，並自覺幸運可以獲得機會重返職場，因此未來會繼續堅持計劃，「社會上好多女性未必有呢個機會，所以想俾返呢個機會佢哋」。同時，她亦期望以自己的專業，協助過往普遍沒有收入的全職媽媽，學會為自己的退休生活規劃財政儲備，自給自足，「呢個係另一個我哋希望透過計劃做到嘅嘢。」

根據經合組織2021年的報告，成員國中的年滿65歲或以上女性獲得退休金收入平均比男性低26%，其中一個原因在於勞動人口的兩性參與率不同。何精怡指，女性投資保守，投資股票及基金的比例較男性低，因此退休時累積到的財富亦較男性少，惟女性的平均壽命卻較長。她指，全職媽媽重投職場之餘，亦可學會為退休做準備，對個人、對整體勞動人口亦有利。

