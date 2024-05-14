ESG大趨勢系列｜港推可持續航空燃料計劃1年 DHL：逾千客戶自願攜手減排令人鼓舞

在全球人類所產生的碳排放中，單單計航空業已佔近3%，其佔整個運輸網絡碳排放亦高約12%。由此可見航空運輸界實施減排行動，對環球淨零排放目標有舉足輕重的作用，而當中的一個關鍵詞為「可持續航空燃料」(Sustainable Aviation Fuel，SAF)。作為世界最大運輸公司之一的DHL Express，為首間推出讓客戶自費使用SAF以減低碳排放的速遞公司，相關計劃更在去年5月登陸香港，DHL Express香港及澳門董事總經理蔣國雄接受本報訪問時透露，計劃推出約1年、而去年第四季起才重點推廣便已錄逾千個客戶參與，數字非常令人鼓舞；並認為SAF將成航運業未來的重要元素，而集團為快遞界的pioneer(先驅)，具有使命且「公司目標清晰，我哋好前衛。」記者：林靜 攝影：林俊源 可獲Scope 3減排證明 助建品牌形象 SAF為化石燃料的環保替代品，由可再生資源生產，如廢油、農業殘留物或廚餘等，並可以與傳統化石燃料混合，碳排放量較傳統燃料大減約80%，不過生產成本則高2至4倍。DHL推出的GoGreen Plus容許客戶在付運時使用SAF並彈性自訂減排比例，如10%、30%及50%等，同時提供一份詳細的報告，以證明客戶在範疇三(Scope 3)的減排數據。除應付自身的可持續發展目標，蔣國雄指客戶願意增加額外成本揀選SAF，部分亦為建立健康環保的品牌形象，因此不少企業更會主動對外公布使用DHL相關服務，涉及專業服務、時裝、零售及電子等不同行業客戶，「有啲客戶自己想畀多啲錢做環保嘢，係公司本身個別要求，所以好多唔同類型行業用呢個服務。」 而根據DHL委託香港生產力促進局進行的季度調查DHL香港空運貿易領先指數(DTI)，今年第二季的最新結果顯示，願意參與減少碳排放的受訪空運用家持續增長，本季上升至高峰，達到77%。當中超過90%受訪者願意分配最多10%的物流成本以達致目標。

冀2030年SAF佔30% 鎖定一半供應 SAF要在航空業界普及化，除了看企業的減排決心，還視乎市場上的供應情況。DHL與BP和Neste早前達成兩項最大規模的SAF交易，總計超過8億公升，蔣國雄指相當於由美國辛辛那提飛往德國萊比錫的跨大西洋航線「每年飛1千次、可以飛足12年，即係要飛1.2萬架次先用得完」。DHL又另與World Energy 簽訂7年合作協議，總計投資共6.68億公升SAF。目前DHL的中期目標為2026年所有航空運輸使用10%的SAF；2030年比例升至30%。蔣國雄承認SAF的供應有樽頸，雖然集團現時的購買量已有助向中期目標邁進一半里程，但最終「想購買或者需要購買嘅量，已經超出現時生產量」。但他強調，隨著各國政策配合，如香港機管局亦表明積極推動SAF在香港國際機場應用，他有信心SAF的供應會愈來愈多，對達標感到樂觀。 除了SAF的使用比例，DHL亦訂出2050年實現淨零排放的目標，並配合科學基礎減碳目標計劃(SBTi)，到2030年將物流相關的溫室氣體排放減少至2,900萬噸，當中包括範疇1至3。在2023年度，集團減排進展比預期理想，為碳排放3,330萬噸，較3,900萬噸目標更低。至2030年，集團計劃將範疇1和2減少42%，並將與物流相關的範疇3排放減少25%。 12架全電動貨機 2027年陸續交付 另外DHL在2021年宣布向Eviation訂購12架愛麗絲(Alice)全電動貨機，為首家向Eviation訂購全電動貨機的企業，寫下航空史新章，並將於2027年陸續交付，同樣為行業的pioneer。按公告，Alice可由一名飛行員駕駛且載荷1,200公斤，並在30分鐘內充滿每飛行小時所需電量，最大航程達815公里，可在目前活塞和渦輪式飛機適飛的所有環境中運行。蔣國雄指，目前未有進一步細節交代，正期待Alice的交付，對實物拭目以待。

