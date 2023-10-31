ESG系列｜倡配合FinTech發展 龐寶林：政府宜帶頭做 助建ESG標準

龐寶林現身在傳媒，大家通常掛鈎著名基金經理、東驥基金管理董事總經理的身份，惟他在金融界的角色遠不限於此。2020年他與國信會計師事務所主席郭志成創辦環境社會及企業管治基準學會(IESGB)，致力構建本地ESG(環境、社會和公司治理)生態及向政府提供意見。他指，拓展ESG除資金、人才及政策，還需要投資者教育配合，而當中金融科技(FinTech)可發揮作用，「ESG係百搭，10個FinTech項目，4個同ESG有關，一定要ESG crossover(跨界)FinTech一齊發展」；又建議政府部門應該帶頭推動ESG，為社會作出示範及定出標準，「上市公司要做ESG報告，但政府機構反而唔使，例如環保署，你管環保，係咪都應該要做ESG出嚟呢？」

記者：林靜 攝影：蘇文傑

宜吼市場恐慌時 低吸綠債

在港常見的ESG投資產品除了綠色債券，還包括基金及ETF(交易所買賣基金)，IESGB創辦人龐寶林認為要選擇適合自己的項目，首先要視乎風險承受力及對相關範疇的熟悉程度及揀股能力，低承受力投資者可吼地緣政局惡化因素低撈綠債；高承受力者則可自行揀選「有Mission(行動)又有Vision(願景)」企業投資，並可給予較高溢價。

龐寶林指，目前大行最悲觀估計，美國聯儲局或會加息至7厘，他雖然認為機會不大，但不排除中東戰爭一旦升級，市場會恐慌並拖累債價大跌，若綠債跌至95元水平，值得吸納。

揀股方面，他指部分科技巨頭是理想選擇，部分中小石油企業亦值得留意，而由於ESG有S(Social)及G(Governance)，風險相對可控，且涉及未來發展，因而可給予較高溢價。

基金亦要慎選，因為不同基金牽涉投資範疇不同，建議不熟悉的散戶可直接選擇ETF。

