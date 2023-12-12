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財經
2023-12-12 04:30:15
日報

ESG系列｜挾超級聯繫人角色 接駁中外資金 中銀瞿亢：綠色金融中心 港可攻一帶一路

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瞿亢

瞿亢指，中銀綠色及可持續發展表現掛鈎債券及貸款，過去兩年一直上升，並錄倍數增長。

中銀

(資料圖片)

發展綠色及可持續金融是市場大勢所趨，作為本地銀行業龍頭及發鈔銀行之一的中銀香港(2388)，其可持續發展策略總監瞿亢認為，本港挾著國際金融中心及超級聯繫人角色，具備成為國際綠色金融中心條件。他又說，中銀香港本身資產規模、網點數量、產品及服務在市場名列前茅，為該行在發展綠色金融領先角色尊定基礎，同時亦可發揮聯繫人角色，為香港、東南亞及大灣區客戶提供更多綠色產品及服務，未來亦有條件成為一帶一路綠色金融中心。 記者：鄭惠萍 攝影：蘇文傑

瞿亢接受本報訪問時表示，香港有大優勢發展成為國際綠色金融中心，「首先(香港)本身已經是國際金融中心，具備了重要元的要素，包括金融措施、資金、人才、法律、體制及規則等」，其次是香港可發揮「超級聯繫人」的角色。他說內地本身已是最大綠色市場，目前正積極轉型發展，綠色及可持續發展投資需求龐大，當國際資本看見這個投資機會時，香港可肩負起超級聯繫人角色，成為內地對外一個窗口，「將內地及海外聯繫起來」。此外，香港亦可成為一帶一路的綠色金融中心，「內地有資金、技術及各方面的能力，可以通過香港往一帶一路的國家輸出」，相信市場潛力是非常大。

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中銀香港在有關方面可以擔任甚麼角色？瞿亢說，該行本身亦非常重視ESG(環境、社會和公司治理)及綠色發展，已承諾於2030年實現營運碳中和目標，過去10多年一直投入資源推動可持續發展。在產品及服務方面，持續幫助客戶轉型走向綠色，「不同客戶對綠色產品有不同需求，我們的工作就是為他們提供需要的產品及服務」。銀行不單提供貸款，更希望成為客戶轉型綠色發展的夥伴，「很多客戶面對這新領域時，不清楚具體如何做，(我們)可與他們分享經驗」。

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瞿亢

瞿亢冀中銀能成為客戶轉型綠色發展的夥伴。

綠色及可持續發展表現掛鈎貸款倍升

瞿亢直言看好綠色金融市場前景及增長空間，該行綠色及可持續發展表現掛鈎債券及貸款，過去兩年一直上升，並錄倍數增長。截至今年6月底，企業銀行綠色及可持續發展表現掛鈎貸款餘額較去年底漲47%，反映有關方面需求殷切，他料今年下半年增長不會比上半年低。研究指出全球未來30年需要100萬億至150萬億美元資金投入氣候相關項目；國際能源署早前料發展中國家在2050年前共需60萬億至75萬億美元資金，支持綠色低碳能源轉型，可見綠色市場需求甚大，故看好企業綠色貸款及可持續發展表現掛鈎債券市場。

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瞄準東南亞市場 冀躋綠色領軍銀行

中銀香港近年積極在東南亞市場推進ESG認證與落地，不少國家已設定2050、2060碳目標，他們需要大量資金、金融產品及服務，該行冀協助當地綠色金融業務發展。瞿亢指冀在東南亞市場打造綠色領軍銀行的市場地位，近日泰國分行便推首筆綠色人民幣貿易融資、馬尼拉分行成功敘做當地首筆綠色雙邊人民幣貿易融資貸款等。

個人客戶方面，他說去年推出全港首個「綠色私人貸款計劃」，為有意購置電動車客戶提供特惠貸款，而「綠色按揭計劃」則鼓勵置業客戶支持綠色建築等，截至今年6月底，綠色按揭貸款餘額較去年底升約2.2倍。截至6月底，該行代售ESG基金數目較上年底飆約兩成，笑稱，「假如綠色產品vs傳統產品，(客戶)都普遍選擇綠色產品。」

他又說，中銀去年與標普道瓊斯指數合作推出「標普中銀香港中國香港大灣區淨零2050氣候轉型指數」，根據這個指數推出中銀香港大灣區氣候轉型ETF(3129)，讓香港及國際投資者投資大灣區減碳表現較好的上市企業。被問到未來有哪些新可持續發展及綠色產品及服務，他說會按市場需求及該行本身計劃而定，只表示「未來會愈做愈多」。
 

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