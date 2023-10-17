ESG系列｜港孕育初創水源足 投資推廣署陳幗貞：拓綠色科技 須跨人才應用兩大挑戰

發展綠色科技及綠色金融為全球大趨勢，惟目前仍未出現具領導地位的市場，挾內地橋樑角色優勢的香港，過去1年亦多次提出打造成國際綠色科技及綠色金融中心的目標，而要成功分一杯羹並突圍，能否孕育綠色科技初創企業成關鍵。投資推廣署初創企業主管陳幗貞接受本報專訪時表示，香港作為國際金融中心，有足夠投資者及資金灌溉綠色科技初創，加上港府政策支援，有條件邁向綠色科技中心，惟「一講到科技，無論邊度永遠都唔夠人才……人才絕對係其中一個挑戰」。至於另一挑戰「就係adoption(應用)，好多企業都知佢哋要做多啲可持續性項目，但內部唔理解，亦唔知有咩科技可以應用，connecting(聯繫)就係其中重要部分。」記者：林靜 攝影：李睿哲
有統計指，全球綠色科技市場在2030年將達4,174億美元(約3.26萬億港元，與2021年的355億美元比較，年複合增長達31.5%；至於內地在2020年拋出「雙碳」目標，有估計涉及的投資或以百萬億元人民幣計，綠色機遇的潛力可見。本地初創企業增長亦明顯，去年達3,985間，較2018年多51%，而去年投資香港初創的金額就達38億美元(約296億港元)。至於單計綠色科技初創企業，目前在科學園和數碼港的數目就超過100間。
金融中心匯聚投資者 港府多途徑資助
陳幗貞表示，初創企業成功的基本要素為「access to funding, access to market, access to talents」(獲得資金、進入市場、吸納人才)。而擁有龐大金融產業的香港就不乏私人投資資金，「由早期的天使投資、再到私募基金(PE)、再到公開市場，我哋係有一條龍嘅融資」；而另一個水源來自港府政策及資金支援，在創新及科技範疇一直投放資源。目前港府有多個途徑資助綠色金融企業，包括環境及生態局管理、獲注資4億元的「低碳綠色科研基金」，2020年至今共批出22個項目資助，共涉逾億元；另外創新科技署管理的「創新及科技基金」累計批出147項與綠色科技相關的研發項目，資助總額約5.75億元。
「科技人才永遠唔夠」 須續吸專才
市場方面，香港的一大優勢就是背靠祖國。陳幗貞指，不少初創以港為基地，主要因為劍指內地市場；同樣地，有內地初創想進入國際市場，亦會以亞洲中心的香港作為一個途徑。按統計，目前本地的初創企業中，約25%的創辦人為非香港人，當中21%來自內地、16%來自美國，以及13%來自英國，「佢哋嚟香港就係因為睇到商機」。至於人才，她指香港的一大賣點是亞洲區中唯一擁有多達5間全球排名100大的大學學府，可以提供不同領域且具國際視野的人才，惟在「科技人才永遠唔會足夠」的前提下，政府仍須繼續推政策吸引專才。
創業節下月登場 搞摩天輪speed dating
而投資推廣署的角色，主要就是針對人才及應用兩個挑戰入手，建立一個展示平台。陳幗貞指，每年均舉辦、今年定於下月8至17日登場的StartmeupHK創業節，就是想藉此向公眾展示初創企業的科技，將初創與不同的投資者或企業聯繫，並同時設有招聘會，協助企業尋覓人才。創業節其中一個焦點項目，就是在海洋公園摩天輪進行投資者配對，安排初創與投資者輪流並單獨於摩天輪內會面，以類似「speed dating」(快速約會)的形式配對。
對於香港要拓展成為綠色科技中心，須面對不少鄰近的競爭對手如深圳及新加坡等。陳幗貞指，可持續發展除了是機遇，亦是對下一代負責任的議題，「多啲人專注做，一齊對抗氣候變化係好事，競爭係會有，但我諗大部分人都會覺得合作先係一個更多嘅方式」。