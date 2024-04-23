ESG系列｜看重Proptech發展 注重減費減廢 華懋未來收購 優先考慮ESG

企業在營運加入環境、社會和管治(ESG)概念已成為趨勢，而近期政府將實施垃圾徵費，以及本月22日(昨日)推出首階段「走塑」更引起市民關注。華懋集團ESG高級副總監鄺天生指，由於普羅大眾對相關措施欠足夠理解，故為旗下住户、客戶及商戶增加宣傳教育，冀由源頭開始做起，一齊「減費、減廢」。至於集團本身，在未來投資收購、物業建築等將以ESG作優先考量。
記者：鄭惠萍 攝影：林俊源
今年更新政策 投資項目更注重減碳
鄺天生接受本報專訪時表示，有別其他發展商，集團沒有上市，亦非由家族持有，決策由專業團隊負責，投資時會以長線作考慮為主。首先集團今年更新一些政策，在研究未來投資時，會加入ESG作考慮主要元素，如有些行業或特定行業是不會去投資，如煙、賭博、賭場等。「物色投資時，首先考慮項目是否達致ESG水平、睇下項目本身嘅碳排放情況」，他說不希望收購令集團在2030年前在「範圍1」和「範圍2」的碳強度較2020年減少51.8%的目標愈行愈遠，而是希望買到一些先進、「乾淨」的項目，令集團所持組合，可以更容易達到減碳目標。即使要買入一個很耗能的項目或行業，鄺天生說，在考慮過程中除計算投資額外，亦要計及項目日後倘需要重建，要計算如何令其增加效率、更加低碳等因素在內。
作為本港最大發展商之一，面對全球氣候變化問題，鄺天生說，物業建築除要符合綠色建築認證外，未來會專注房地產科技(Proptech)發展，集團內部已制定可持續設計及採購指引(sustainable design and procurement guildline)，如綠色認證達致甚麼水平、耗能率多少、有沒有太陽能及雨水回收等。他強調，集團建樓亦有一個基本標準及要求，「如不會建納米樓、住宅物業盡量不會有黑廁、所有物業都有綠色認證等」。
首個私人發展商採用組裝合成建築
華懋亦是本港第一個地產發展商與初創企業合作，在地盤率先使用「淨能櫃」電池系統，由於地盤在未有電力供應時，以往是用柴油發電機，「柴油發電機有多嘈及污染可想而知，加上又是危險品」；亦是第一個私人地產發展商採用組裝合成建築方法(MiC)建私人住宅物業。據他說採用這個建築方法是有一個背後故事，在興建東京街項目適逢新冠疫情高峰期，當時工人數量不夠，這個建築法其中一個好處就是很多組件都在廠房內預製，工地施工人數毋須太多，可減少約70%現場人手。
但他強調「不是想節省人手，而是香港面對建築工人不足問題，依家地盤工人好多都超過50歲」，加上天氣問題，不希望工人長時間在地盤暴曬。另一個好處是，香港地盤很窄，亦面對多塵、噪音等問題，由於可在廠房預製，不但可避天氣、風雨影響進程，亦可減少工地廢料及噪音65%，對附近社區、居民亦有好處，整體施工時間亦加快約兩個月，以及減低工業意外發生。
鄺天生說除東京街項目外，港鐵東涌牽引配電站項目亦採用MiC方法，該項目涉及約2,000伙住宅，「應是香港採用MiC最大規模住宅項目」。雖然集團是首間採用上述方法起樓，成本會高一點，但希望可帶動整個業界，「當一齊做的時候，供應多一點，價錢自然會回落」。
鼓勵住戶回收垃圾 酒店源頭減廚餘
面對本月實施的走塑及將實施垃圾徵費等新措施，鄺天生指，集團已作準備，旗下物管部門與所管理大廈的業主立案法團溝通，相信大家都希望減少垃圾袋的使用量，以及協助他們處理可回收的垃圾，並會加快清理回收的垃圾，同時會設有廚餘機等，以應付日後垃圾徵費落實實施。此外，集團亦將透過儲積分鼓勵住戶回收垃圾等。
集團旗下酒店方面，鄺天生稱，由於酒店有提供自助餐等，故早已裝有5部廚餘處理機，最大可處理500公斤，最少也可以處理約50公斤，以及已參加廚餘收集先導計劃及剩食回收等，並建立一個食材管理系統(採購、生產、消費和廢物管理)，除減少廚餘外，最重要是由源頭開始減廢，故會與廚師們研究及計算每日所需食材分量，「希望做到用幾多買幾多，點清理廚房庫存、食品點樣分類，一些即將過期或者還可以(食物)會捐給有需要嘅人」，又會與NGO合作利用一些「外表唔係好靚的食材，去烹調美食例如甜品等」。
另外，酒店和服務式公寓已不會為客戶提供一次性塑膠用品，轉為提供環保物料製成用品，各類一次性塑膠餐飲用具及房間用品改為環保物料製成的用品，如用水機取代塑膠瓶裝水，並在客房放置玻璃水杯，客房日用品以木製、竹製等環保物料為主，洗衣袋已改用布袋等。
推綠色租賃協議
租戶裝修物料有要求
商戶方面，集團已推出綠色租賃協議、膠樽回收及綠色商戶參與計劃，鄺天生說，例如去年8月開始的綠色租賃協議，主要在租約內列明不同要求，租戶須參與並符合相關要求，如裝修物料或使用的設備，須符合環保或具備能源效益評級等；在旗下商場、商廈及住宅等19個地點設有膠樽回收機，希望大家養成良好習慣，藉回收膠樽計劃可儲積分換禮物，鼓勵大眾透過每一個微細的減廢行動開始。
鄺天生說，今年初推出的綠色商戶參與計劃，將由獨立第三方為租戶進行評估，並推動商戶租戶參與逾1,000個節能減排的綠色項目，至每年年底，為租戶提供節能減排綠色環保的成績表，如收集租戶電費單，分析租客用電情況，全年計用電量較之前一年減少，便可以獲得管理費回贈。他說希望透過各項活動、獎勵計劃等，鼓勵大家在源頭做起，從而做到「減廢及減費」。
環保活動走入大眾
教育「零廢棄」
為提高市民對環保的意識，推動棄置物管理(waste management)，華懋集團ESG高級副總監鄺天生說，集團將於本月27日至7月31日推出一個為期3個月環保活動——「REACT」，希望透過一系列多元化活動，鼓勵市民大眾一起行動(WE ACT)，及積極回應(REACT)保護環境的訴求。透過活動、工作坊、講座及展覽等等，令大家重新思考日常生活方式，多做教育工作，令市民認識如何減少浪費，支持環保，從而改變生活習慣，實踐「零廢棄生活」。
活動包括清潔海灘、行山徑、參觀廢物處理設施，亦會舉辦源頭減「費」補習班，以及在如心園舉行大型嘉年華會，將邀請綠惜地球合作，有講座及攤位遊戲等，讓大眾學習如何從源頭減廢、回收處理等。