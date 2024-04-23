ESG系列｜看重Proptech發展 注重減費減廢 華懋未來收購 優先考慮ESG

企業在營運加入環境、社會和管治(ESG)概念已成為趨勢，而近期政府將實施垃圾徵費，以及本月22日(昨日)推出首階段「走塑」更引起市民關注。華懋集團ESG高級副總監鄺天生指，由於普羅大眾對相關措施欠足夠理解，故為旗下住户、客戶及商戶增加宣傳教育，冀由源頭開始做起，一齊「減費、減廢」。至於集團本身，在未來投資收購、物業建築等將以ESG作優先考量。

今年更新政策 投資項目更注重減碳

鄺天生接受本報專訪時表示，有別其他發展商，集團沒有上市，亦非由家族持有，決策由專業團隊負責，投資時會以長線作考慮為主。首先集團今年更新一些政策，在研究未來投資時，會加入ESG作考慮主要元素，如有些行業或特定行業是不會去投資，如煙、賭博、賭場等。「物色投資時，首先考慮項目是否達致ESG水平、睇下項目本身嘅碳排放情況」，他說不希望收購令集團在2030年前在「範圍1」和「範圍2」的碳強度較2020年減少51.8%的目標愈行愈遠，而是希望買到一些先進、「乾淨」的項目，令集團所持組合，可以更容易達到減碳目標。即使要買入一個很耗能的項目或行業，鄺天生說，在考慮過程中除計算投資額外，亦要計及項目日後倘需要重建，要計算如何令其增加效率、更加低碳等因素在內。

作為本港最大發展商之一，面對全球氣候變化問題，鄺天生說，物業建築除要符合綠色建築認證外，未來會專注房地產科技(Proptech)發展，集團內部已制定可持續設計及採購指引(sustainable design and procurement guildline)，如綠色認證達致甚麼水平、耗能率多少、有沒有太陽能及雨水回收等。他強調，集團建樓亦有一個基本標準及要求，「如不會建納米樓、住宅物業盡量不會有黑廁、所有物業都有綠色認證等」。

首個私人發展商採用組裝合成建築

華懋亦是本港第一個地產發展商與初創企業合作，在地盤率先使用「淨能櫃」電池系統，由於地盤在未有電力供應時，以往是用柴油發電機，「柴油發電機有多嘈及污染可想而知，加上又是危險品」；亦是第一個私人地產發展商採用組裝合成建築方法(MiC)建私人住宅物業。據他說採用這個建築方法是有一個背後故事，在興建東京街項目適逢新冠疫情高峰期，當時工人數量不夠，這個建築法其中一個好處就是很多組件都在廠房內預製，工地施工人數毋須太多，可減少約70%現場人手。

但他強調「不是想節省人手，而是香港面對建築工人不足問題，依家地盤工人好多都超過50歲」，加上天氣問題，不希望工人長時間在地盤暴曬。另一個好處是，香港地盤很窄，亦面對多塵、噪音等問題，由於可在廠房預製，不但可避天氣、風雨影響進程，亦可減少工地廢料及噪音65%，對附近社區、居民亦有好處，整體施工時間亦加快約兩個月，以及減低工業意外發生。

鄺天生說除東京街項目外，港鐵東涌牽引配電站項目亦採用MiC方法，該項目涉及約2,000伙住宅，「應是香港採用MiC最大規模住宅項目」。雖然集團是首間採用上述方法起樓，成本會高一點，但希望可帶動整個業界，「當一齊做的時候，供應多一點，價錢自然會回落」。