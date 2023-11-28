ESG系列｜The Henderson挾ESG攻國際巨企 恒地于正人：綠色建築大勢所趨 料長遠回報超值

恒基地產(012)近年積極將ESG(環境、社會和公司治理)概念融入物業項目，當中擬明年中入伙的甲級商廈、中環新地標The Henderson更挾強勁的ESG理念向國際級巨企招手。恒地主席辦公室顧問兼可持續發展主管于正人指，The Henderson目前近50%的出租率「喺呢個環境算係幾好」，並透露中環新海濱三號用地亦將會充斥大量可持續發展元素，相信綠色與健康建築已成大趨勢，而在需求日增下，發展ESG寫字樓的成本縱較傳統項目高，惟「長遠回報一定會outweigh(超過)短線投資成本」。

記者：林 靜

攝影：林俊源 李睿哲

The Henderson將獲拍賣行佳士得、國際投資公司凱雷及瑞士奢華腕錶品牌愛彼等進駐。于正人表示，大部分租戶在承租前，都有詳細查詢大廈的可持續元素及各項ESG數據，確保符合總部要求，部分更明言此為公司承租的一大原因，「有兩三間公司更加話，我哋嘅可持續及創新vision(願景)aligned with(一致)佢哋嘅vision。」他又表示，雖然綠色建築需投放成本，但每級認證之間所涉及的增量成本(incremental cost)沒想像中高，計及長遠得益是十分值得投資。

重視業主租戶員工三方福祉

The Henderson的減碳及可持續元素包括太陽能幕牆降温裝置、智能滅菌電梯系統、溫濕雙控智能空調系統、全數265個車位均設有電動充電裝置，以及實時收集有關ESG的12項數據，協助租戶擬定ESG策略及報告等。于正人指，除節能亦注重工作環境及個人福祉，大廈設空中綠化空間、多條天橋連貫中環以鼓勵步行，以及利用ESG合作夥伴計劃助業主、租戶及員工三方齊齊達減碳目標並賺取積分換奬賞；在創新方面亦設有無接觸式系統，「開住藍芽連接系統，就算你一手拎電話，一手拎住杯咖啡，都可以唔使接觸任可按鈕，直接坐𨋢去到你工作嘅樓層。」

