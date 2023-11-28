ESG系列｜The Henderson挾ESG攻國際巨企 恒地于正人：綠色建築大勢所趨 料長遠回報超值

恒基地產(012)近年積極將ESG(環境、社會和公司治理)概念融入物業項目，當中擬明年中入伙的甲級商廈、中環新地標The Henderson更挾強勁的ESG理念向國際級巨企招手。恒地主席辦公室顧問兼可持續發展主管于正人指，The Henderson目前近50%的出租率「喺呢個環境算係幾好」，並透露中環新海濱三號用地亦將會充斥大量可持續發展元素，相信綠色與健康建築已成大趨勢，而在需求日增下，發展ESG寫字樓的成本縱較傳統項目高，惟「長遠回報一定會outweigh(超過)短線投資成本」。
記者：林 靜
攝影：林俊源 李睿哲
The Henderson將獲拍賣行佳士得、國際投資公司凱雷及瑞士奢華腕錶品牌愛彼等進駐。于正人表示，大部分租戶在承租前，都有詳細查詢大廈的可持續元素及各項ESG數據，確保符合總部要求，部分更明言此為公司承租的一大原因，「有兩三間公司更加話，我哋嘅可持續及創新vision(願景)aligned with(一致)佢哋嘅vision。」他又表示，雖然綠色建築需投放成本，但每級認證之間所涉及的增量成本(incremental cost)沒想像中高，計及長遠得益是十分值得投資。
重視業主租戶員工三方福祉
The Henderson的減碳及可持續元素包括太陽能幕牆降温裝置、智能滅菌電梯系統、溫濕雙控智能空調系統、全數265個車位均設有電動充電裝置，以及實時收集有關ESG的12項數據，協助租戶擬定ESG策略及報告等。于正人指，除節能亦注重工作環境及個人福祉，大廈設空中綠化空間、多條天橋連貫中環以鼓勵步行，以及利用ESG合作夥伴計劃助業主、租戶及員工三方齊齊達減碳目標並賺取積分換奬賞；在創新方面亦設有無接觸式系統，「開住藍芽連接系統，就算你一手拎電話，一手拎住杯咖啡，都可以唔使接觸任可按鈕，直接坐𨋢去到你工作嘅樓層。」
冀所有商業項目奪金級認證
恒地過去十年一直在旗下項目滲入ESG理念，于正人指，愈來愈多大企業的減碳目標已由計算Scope 1及Scope 2，延伸至計算Scope 3，「即係唔淨只係自己做減碳，仲要同客戶、租戶一齊減碳」(註：Scope 1指機構直接產生的排放；Scope 2指因使用能源而引致的間接排放；Scope 3則為上下游活動的排放)。他又指，集團未來的商業項目都以綠色建築的鉑金級或金級認證為目標，而中環新海濱三號用地項目近日亦已獲得綠建環評的前期鉑金級認證，集團將會在下月領奬。住宅亦陸續加入可持續發展元素，如One Innovale設導風板、天氣圖騰樹及智能太陽能板，將節能與藝術融合並教育下一代；必嘉坊重建步行街，將行人路面由2米擴闊至不
少於3.5米，亦牽涉降溫及綠色因素考慮。
于正人指，可持續發展議題的關注度近年漸熾熱，「依家大灣區講座，可能都唔夠ESG講座多」，相信熱度最少延續至2030年，除因為實現碳達峰目標，亦因為近年極端天氣及工業意外頻現，大大提高社會的關注，而極端天氣與員工安全關係到ESG中的環境及社會，因此相信加強安全意識及建築物抗強風及暴雨結構等，都會是企業將要加強關注的項目。
多個目標提早達陣 領先同業
恒地可持續發展策略包括5範疇G.I.V.E.，即「環保為地球」、「創新為未來」、「關愛為人群」和「誠心為社區」，貫徹實行在日常營運。按去年可持續發展報告，「環保為地球」已有多個目標達標或接近達標，如在所有新項目分別節省20%及30%預計年度用水量的目標已在去年完成。于正人指，集團ESG工作為行業領先者，並歸功「兩位主席嘅策略好清晰」，並指部分目標今年上半年已更新，反映有持續監察及改善ESG策略。
The Henderson小檔案
基本資料
•扎哈．哈迪德建築師事務所設計，洋紫荊含苞待放形態為靈感
•樓高36層，寫字樓佔25層，每層樓面1.2萬至1.5萬方呎，設空中花園及頂層宴會廳
•預料今年落成，明年中正式入伙
部分租戶
•佳士得租用4層，共約5萬方呎
•凱雷租用1.5層，共約2萬方呎
•愛彼租用1層，共約1.2萬方呎
部分獎項
•LEED鉑金級前期認證
•WELL鉑金級前期認證
•BEAM Plus暫定鉑金級認證
•中國健康及綠色建築設計標識三星評級
ESG特色
•太陽能幕牆降温裝置
•近幕牆位置可在天熱時自動送風
•智能滅菌電梯系統
•採紫外線及電離子為升降機進行定期消毒
•溫濕雙控智能空調
•自動對空氣除濕、消毒和過濾，可節省超過20%能源
•天台及地下設迷你天氣監測儀，實時偵測天氣數據供參考
•對抗極端天氣變化，採4層或7層中空夾膠玻璃，幕牆設計可抵禦超強風
•ESG合作夥伴計劃，業主、租戶及員工三方共同參與計劃，達 ESG目標賺Hend Coin換獎賞
•全數265個車位均設有電動充電裝置
•社會創新技術，提供無接觸開門系統，毋須接觸升降機按鈕即可抵 達所屬樓層
•設高層空中花園綠化空間，提供空間舉辧瑜伽班
•天橋貫通中環各地，鼓勵租戶員工減少自駕，並多步行上班
•實時收集有關ESG的12項數據，助租戶擬定ESG策略及報告