傑出可持續企業大獎─非上市公司(地產)｜華懋集團 秉持可持續發展理念 為社區帶來正面影響

作為香港主要發展商之一，華懋集團致力營造更理想的地方，讓人安居、樂業，以及培育下一代。在營運現有多元業務和開拓新項目之時，集團始終以可持續發展為核心，力求達至長遠的商業、社會和環保裨益，讓顧客和夥伴獲益更多。

制定減碳路線圖 採用綠色建築科技

集團貫徹實行可持續發展理念，在公司治理方面，集團成立了 ESG 督導委員會，以監督和推進集團的 ESG 策略，增強了集團在可持續發展上的透明度，確保所有措施有序進行。集團更制定了《CCG 3050+ 減碳路線圖》，目標是在2030年前將營運碳強度較2020年減少至少51.8%。截至目前，集團已成功減少了25.1%的碳強度。

建築及地產發展對環境有重大影響，因全球每年超過一半碳排放來自建築環境，為氣候變化的主要源頭之一。因此，集團視綠色建築為可持續發展策略的核心，旗下新建項目均採用先進的技術包括建築信息模擬（BIM）、智能物聯網系統、「組裝合成」建築法（MiC）及機電裝備合成法（MiMEP），盡可能減少這些建築物的環境足跡。其中，集團更是全港首間私人發展商在旗下住宅項目「ECHO HOUSE 瑜悅」應用（MiC）建築法，而集團在葵涌及東涌的發展項目，均會採用MiMEP。通過這些綠色建築科技，可以有效減少建築廢料及碳排放，助力香港在2050年前實現碳中和。