國際環保博覽本月底開鑼 綠色創科 實現雙碳成主題

由貿發局、法蘭克福展覽(香港)合辦，並由環境及生態局協辦的國際環保博覽 2024，將以「展覽+」融合模式，在10月30日至11月2日假亞洲國際博覽館舉行實體展，展商和買家亦可於10月23日至11月9日透過「商對易」(Click2Match)智能配對平台進行線上洽商。實體展最後一天(11月2日)為公眾日，免費開放予公眾人士入場，鼓勵市民參與環保活動，實踐環保生活。 今年國際環保博覽踏入第十九屆，以「推動綠色創科 實現雙碳目標」為主題，匯聚國際展商和業界人士，展示嶄新綠色創科及分享真知灼見，共同推進實現雙碳目標。

貿發局助理總裁古靜敏表示，在全球面對氣候變化的挑戰下，各地積極推動減碳政策及可持續發展。國家於2020年訂立「雙碳」目標，近年亦提倡發展新質生產力。特區政府同樣致力於2050年前實現「碳中和」，相關行業發展亦日益多元化，為香港的可持續發展奠定基礎。 展示本港首架氫燃料電池洗街車 她續指，新能源應用方面，在環境及生態局等合共12個政府單位組成的展區，將展示各項環保政策和措施及本港首架氫燃料電池洗街車；內蒙古館的潤泰新能源會帶來自然能源智慧系統，利用太陽能等結合跨季節儲能系統，為建築供電；加拿大館兩家有份參與香港氫能試驗項目的公司，則會展示創新的工程解決方案，包括氫淨化系統和碳捕捉設備。

擴大電動車充電網絡方面，在環保博覽的綠色運輸展區，將展示多款電動車及相關充電設備。其中GMI Motors將會帶來它們的電動輕型貨車、小巴以及全新32座電動巴士。巴士配備了高容量電池，支持快速充電，充滿電只需兩小時，而充電一次可行走最遠250公里。 冀與一帶一路國家分享技術 環境保護署副署長方健華表示，希望透過國際環保博覽向世界各地，與包括一帶一路國家及東盟國家的訪客及展商分享實現碳中和的綠色創科最新技術，促進政府及業界的交流合作，推動綠色低碳轉型，實踐可持續發展，帶領香港邁向碳中和。