恒指公司ESG指數增至29隻 新添4隻A股主題

恒指公司指，隨著可持續發展愈趨重要，全球企業愈加重視環境、社會、企業管治(ESG)，並將ESG 原則融入商業實踐中，以支持可持續經濟轉型，國際投資者亦愈加意識到將ESG因素納入投資考量的重要性。今次新推出的ESG指數聚焦A股，以現有的恒生A股通300指數為基礎，方便全球投資者投資內地A股市場，並將ESG元素加入投資組合中。

公司又指，新的ESG指數系列涵蓋多種ESG投資策略，分別採用國際和本地ESG數據提供者的ESG數據，滿足投資者不同的可持續投資需求。恒指公司行政總裁巫婉雯表示，隨著可持續發展的重要性日益提高，愈來愈多機構投資者相信ESG因素在識別投資機會方面發揮著不可或缺的作用。本次新推出的ESG系列指數，將豐富旗下ESG主題指數至29隻，為機構投資者提供多類型的ESG解決方案，方便將ESG元素納入投資考量。恒指公司將繼續編制創新的ESG主題指數，以配合投資者對可持續發展日益增長的興趣。