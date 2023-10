港孕育初創水源足 投資推廣署陳幗貞：拓綠色科技 須跨人才應用兩大挑戰

發展綠色科技及綠色金融為全球大趨勢,惟目前仍未出現具領導地位的市場,挾內地橋樑角色優勢的香港,過去1年亦多次提出打造成國際綠色科技及綠色金融中心的目標,而要成功分一杯羹並突圍,能否孕育綠色科技初創企業成關鍵。投資推廣署初創企業主管陳幗貞接受本報專訪時表示,香港作為國際金融中心,有足夠投資者及資金灌溉綠色科技初創,加上港府政策支援,有條件邁向綠色科技中心,惟「一講到科技,無論邊度永遠都唔夠人才……人才絕對係其中一個挑戰」。至於另一挑戰「就係adoption(應用),好多企業都知佢哋要做多啲可持續性項目,但內部唔理解,亦唔知有咩科技可以應用,connecting(聯繫)就係其中重要部分。」記者:林靜 攝影:李睿哲

有統計指,全球綠色科技市場在2030年將達4,174億美元(約3.26萬億港元,與2021年的355億美元比較,年複合增長達31.5%;至於內地在2020年拋出「雙碳」目標,有估計涉及的投資或以百萬億元人民幣計,綠色機遇的潛力可見。本地初創企業增長亦明顯,去年達3,985間,較2018年多51%,而去年投資香港初創的金額就達38億美元(約296億港元)。至於單計綠色科技初創企業,目前在科學園和數碼港的數目就超過100間。

金融中心匯聚投資者 港府多途徑資助

陳幗貞表示,初創企業成功的基本要素為「access to funding, access to market, access to talents」(獲得資金、進入市場、吸納人才)。而擁有龐大金融產業的香港就不乏私人投資資金,「由早期的天使投資、再到私募基金(PE)、再到公開市場,我哋係有一條龍嘅融資」;而另一個水源來自港府政策及資金支援,在創新及科技範疇一直投放資源。目前港府有多個途徑資助綠色金融企業,包括環境及生態局管理、獲注資4億元的「低碳綠色科研基金」,2020年至今共批出22個項目資助,共涉逾億元;另外創新科技署管理的「創新及科技基金」累計批出147項與綠色科技相關的研發項目,資助總額約5.75億元。