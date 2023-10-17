港孕育初創水源足 投資推廣署陳幗貞：拓綠色科技 須跨人才應用兩大挑戰

發展綠色科技及綠色金融為全球大趨勢，惟目前仍未出現具領導地位的市場，挾內地橋樑角色優勢的香港，過去1年亦多次提出打造成國際綠色科技及綠色金融中心的目標，而要成功分一杯羹並突圍，能否孕育綠色科技初創企業成關鍵。投資推廣署初創企業主管陳幗貞接受本報專訪時表示，香港作為國際金融中心，有足夠投資者及資金灌溉綠色科技初創，加上港府政策支援，有條件邁向綠色科技中心，惟「一講到科技，無論邊度永遠都唔夠人才……人才絕對係其中一個挑戰」。至於另一挑戰「就係adoption(應用)，好多企業都知佢哋要做多啲可持續性項目，但內部唔理解，亦唔知有咩科技可以應用，connecting(聯繫)就係其中重要部分。」記者：林靜 攝影：李睿哲

有統計指，全球綠色科技市場在2030年將達4,174億美元(約3.26萬億港元，與2021年的355億美元比較，年複合增長達31.5%；至於內地在2020年拋出「雙碳」目標，有估計涉及的投資或以百萬億元人民幣計，綠色機遇的潛力可見。本地初創企業增長亦明顯，去年達3,985間，較2018年多51%，而去年投資香港初創的金額就達38億美元(約296億港元)。至於單計綠色科技初創企業，目前在科學園和數碼港的數目就超過100間。

金融中心匯聚投資者 港府多途徑資助

陳幗貞表示，初創企業成功的基本要素為「access to funding, access to market, access to talents」(獲得資金、進入市場、吸納人才)。而擁有龐大金融產業的香港就不乏私人投資資金，「由早期的天使投資、再到私募基金(PE)、再到公開市場，我哋係有一條龍嘅融資」；而另一個水源來自港府政策及資金支援，在創新及科技範疇一直投放資源。目前港府有多個途徑資助綠色金融企業，包括環境及生態局管理、獲注資4億元的「低碳綠色科研基金」，2020年至今共批出22個項目資助，共涉逾億元；另外創新科技署管理的「創新及科技基金」累計批出147項與綠色科技相關的研發項目，資助總額約5.75億元。

