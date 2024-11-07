滙豐大灣區ESG指數上季報升 關注綠色消費動力

今年8月，内地政府發佈《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，提出打造綠色發展高地，在大灣區建設世界級綠色低碳產業集群。在政策引領下，大灣區各級政府持續推動綠色產業布局，並積極提升與國際社會在低碳技術領域的交流，進一步鞏固大灣區在推動可持續發展方面的領先優勢。

1個月內完成145萬台家電「以舊換新」

滙豐大灣區總監陳慶耀表示，區內科技行業對金融需求增加，截至9月底，廣東省對科學研究和技術服務的中長期貸款餘額按年增長23%。同時，內地政府在需求側也持續發力，通過「以舊換新」等方式推動消費結構的綠色升級，政策在第三季度出台以來，不到1個月已完成145萬台家電換新。

中國節能環保(香港)投資有限公司執行董事、總經理廖原表示，綠色消費的蓬勃發展帶動可選消費品行業整體ESG表現的提升，令其成為報告關注的八大重點行業中，在三季度表現最好的行業。尤其在通過科學碳目標倡議組織(SBTi)設立減排目標或做出減排承諾方面，來自該行業的企業數量在三季度顯著增長，佔整體已設立減排目標或做出承諾的重點行業企業中超過四成。

